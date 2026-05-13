सैकड़ों विद्यार्थियों में निराशा: बोले-सिर्फ पेपर नहीं, हमारा विश्वास भी हुआ लीक, मन में भारी आक्रोश

परीक्षार्थी राजकरन रजक ने नीट परीक्षा रद्द होने की खबर पर गहरी नाराजगी व्यक्त करते हुए व्यवस्था पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि लाखों छात्र-छात्राएं दिन-रात मेहनत कर परीक्षा की तैयारी करते हैं, लेकिन बार-बार होने वाली अनियमितताओं और परीक्षा रद्द होने जैसी घटनाओं से विद्यार्थियों का मनोबल टूट रहा है। प्रतियोगी परीक्षाओं में पारदर्शिता और निष्पक्षता बनाए रखना सरकार और संबंधित एजेंसियों की जिम्मेदारी है। यदि परीक्षा प्रणाली में लगातार गड़बडिय़ां सामने आती रहेंगी तो छात्रों का विश्वास पूरी तरह खत्म हो जाएगा। उन्होंने कहा कि ग्रामीण और मध्यमवर्गीय परिवारों के विद्यार्थी सीमित संसाधनों में कठिन मेहनत करते हैं। कई छात्र वर्षों तक कोचिंग और तैयारी में अपना समय और पैसा लगाते हैं, लेकिन परीक्षा रद्द होने से उनकी मेहनत पर पानी फिर जाता है। राजकरन ने मांग की कि परीक्षा प्रणाली को पूरी तरह सुरक्षित और पारदर्शी बनाया जाए, ताकि भविष्य में छात्रों को ऐसी परेशानियों का सामना न करना पड़े। साथ ही दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की भी मांग की गई है।