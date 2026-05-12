जल जीवन मिशन में अरबों का खेल, टंकियां बनीं, पाइपलाइन बिछी, फिर भी गांवों के बाशिंदे प्यासे

बालमीक पांडेय @ कटनी. हर घर तक शुद्ध पेयजल पहुंचाने के उद्देश्य से शुरू की गई जल जीवन मिशन जिले में कागजों से पानी पहुंचा रही है। गांवों में करोड़ों नहीं बल्कि अरबों रुपए खर्च होने के बावजूद हालात ऐसे हैं कि ग्रामीण आज भी पानी के लिए दर-दर भटकने को मजबूर हैं। कहीं नल सूखे पड़े हैं तो कहीं टंकियां शोपीस बनकर खड़ी हैं। गर्मी बढ़ते ही योजना की जमीनी हकीकत खुलकर सामने आने लगी है और लोक स्वास्थ्य विभाग के दावों की पोल खुलकर सामने आ गई है।

वर्ष 2020 में शुरू हुई इस योजना का उद्देश्य तीन वर्षों के भीतर हर गांव और हर घर तक नल से शुद्ध पेयजल पहुंचाना था। जिले के 893 गांवों में से 687 गांवों में एकल ग्राम नलजल योजनाएं स्वीकृत हुईं, जबकि 185 गांव जल निगम परियोजना में शामिल किए गए। आंकड़ों में 681 योजनाएं स्वीकृत बताई जा रही हैं, लेकिन इनमें से 165 योजनाएं अब भी अधूरी पड़ी हैं। स्थिति यह है कि जिले के 2.12 लाख परिवारों में से 19 हजार से अधिक घर आज भी नल कनेक्शन से वंचित हैं। 482 गांवों में कार्य पूर्ण होने का दावा किया जा रहा है, लेकिन हर घर जल प्रमाणित गांवों की संख्या केवल 291 है। यानी आधे से अधिक गांवों में अब भी लोग बूंद-बूंद पानी के लिए संघर्ष कर रहे हैं।