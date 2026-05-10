पत्रिका अमृतम जलम: मोहनघाट में उतरे श्रमवीर, श्रमदान कर निखारा घाट का सौंदर्य, देखें वीडियो

कटनी. शहर की जीवनदायनी ‘कटनी नदी’ को स्वच्छ और सुंदर बनाने के उद्देश्य से पत्रिका अमृतम जलम अभियान के अंतर्गत शनिवार सुबह मोहनघाट पर व्यापक स्वच्छता अभियान चलाया गया। अभियान में जनप्रतिनिधियों, प्रशासनिक अधिकारियों, समाजसेवी संस्थाओं और शहरवासियों ने बढ़-चढकऱ हिस्सा लिया। सभी ने श्रमदान कर नदी घाट पर फैली गंदगी हटाई और जल संरक्षण एवं स्वच्छता का संदेश दिया। स्वच्छता अभियान के दौरान घाट पर पड़ी पूजन सामग्री, सिल्ट और जलकुंभी को हटाने के लिए मानव श्रृंखला बनाई गई। श्रमवीरों ने फडुआ, पांचा और तगाड़ी की मदद से दो घंटे से अधिक समय तक लगातार सफाई कार्य किया। घाट से निकाले गए कचरे को चैन बनाकर बाहर निकाला गया और लोडर वाहन में भरकर कचरा प्लांट भेजा गया। अभियान में शामिल लोगों के सामूहिक प्रयास से मोहनघाट का स्वरूप पूरी तरह बदल गया। सफाई के बाद घाट पहले की अपेक्षा अधिक स्वच्छ और व्यवस्थित दिखाई दिया। उपस्थित लोगों ने भविष्य में भी नदी को स्वच्छ बनाए रखने का संकल्प लिया।