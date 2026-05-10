मदर्स-डे विशेष: मां केवल जन्म नहीं देती, गढ़ती हैं भविष्य, मां बनना आसान, अच्छी मां बनना चुनौती

कटनी. मां केवल एक रिश्ता नहीं बल्कि जीवन की पहली शिक्षक, पहली मित्र और सबसे बड़ी मार्गदर्शक होती है। एक बच्चे के व्यक्तित्व, संस्कार और भविष्य को संवारने में मां की भूमिका सबसे अहम मानी जाती है। मदर्स-डे के अवसर पर शहर की वरिष्ठ महिला चिकित्सक डॉ. श्रद्धा द्विवेदी ने पत्रिका से विशेष बातचीत में मातृत्व, बच्चों की परवरिश और महिलाओं की जिम्मेदारियों को लेकर अपने अनुभव साझा किए।

डॉ. श्रद्धा द्विवेदी ने कहा कि मां बनना प्रकृति का सबसे अनमोल उपहार है, लेकिन एक अच्छी मां बनना धैर्य, समर्पण और समझदारी की मांग करता है। उन्होंने कहा कि बच्चे केवल शब्द नहीं, बल्कि मां का व्यवहार और भावनाएं भी समझते हैं। इसलिए बच्चों को प्यार, सुरक्षा और अच्छे संस्कार देना सबसे जरूरी है। उन्होंने बताया कि एक कामकाजी महिला के लिए घर और पेशे दोनों की जिम्मेदारियां निभाना आसान नहीं होता। चिकित्सक होने के साथ-साथ मां की भूमिका निभाना कई बार चुनौतीपूर्ण होता है, लेकिन सही प्लानिंग और समय प्रबंधन से दोनों जिम्मेदारियों को बेहतर ढंग से निभाया जा सकता है।