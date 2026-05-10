मदर्स डे विशेष: जिन बेटों के लिए मां ने पूरी जिंदगी खपा दी, वह बूढ़ापे में वृद्धाश्रम में गिन रही सांसें

रामसखी बाई (55) निवासी खलरी के पति की 9 साल पहले हो चुकी है, दो बच्चे संतोष और अशोक खेती-किसानी करते हैं, लेकिन मां को छोड़ दिया है। शकुन यादव (66) निवासी भट्टा मोहल्ला बताती हैं कि 2019 में पति विष्णु की मौत हो गई है। बेटा पंकज हलवाई है। बहु-बेटा ने प्रताडि़त किया तो घर छोडऩा पड़ा। इसी प्रकार ममता ताम्रकार (70) निवासी बरही ने कहा कि 16 साल पहले पति विजय की मौत हो गई है। एक बेटा है। बहु-बेटा की प्रताडऩा से घर छोडऩा पड़ा। वहीं गीता मिश्रा (55) रीवा ने बताया कि 20 साल पहले पति इस दुनिया से जा चुके हैं, दो बेटी हैं, मजबूरी में यहां रहना पड़ रहा है। शीला बाई (80) पुरैना पन्ना ने कहा कि पति की 155 साल पहले मौत हो चुकी है, दो बेटी हैं, जो अपने ससुराल में हैं।