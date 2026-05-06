मेडिकल कॉलेज ‘घोषणाओं में कैद’ धरातल पर शून्य, तीन बार टला भूमिपूजन, पीपीपी मॉडल पर फंसा ड्रीम प्रोजेक्ट

कटनी. जिले में प्रस्तावित मेडिकल कॉलेज को लेकर सरकार व विभाग का रुख लगातार सवालों के घेरे में है। पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप (पीपीपी) मॉडल पर बनने वाले इस कॉलेज का भूमिपूजन पिछले करीब एक साल से लंबित है। 14 मार्च को बरही में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री की मौजूदगी के बावजूद इस परियोजना को सूची में शामिल नहीं किया गया। इससे पहले 27 दिसंबर और अगस्त 2025 में भी केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा तथा मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के प्रस्तावित कार्यक्रम अंतिम समय में निरस्त हो चुके हैं।

यह मेडिकल कॉलेज पीपीपी मॉडल पर प्रस्तावित है, जिसमें निजी फर्म ‘स्वामी विवेकानंद फाउंडेशन’ को निर्माण व संचालन की जिम्मेदारी दी गई है। लेकिन इस संस्था से जुड़ी आरकेडीएफ समूह पर भोपाल में फर्जी मार्कशीट प्रकरण के बाद विवाद खड़ा हो गया था। प्रदेश युवा कांग्रेस सचिव दिव्यांशु मिश्रा ने इसको लेकर आपत्ति दर्ज कराते हुए केंद्रीय व राज्य नेतृत्व को शिकायत भेजी है। उनका आरोप था कि विवादित संस्था को जिम्मा देना शिक्षा के व्यापारीकरण को बढ़ावा देगा, लेकिन अबतक संस्था बदलने कोई पहल नहीं हुई। अब मामला टीएनसीपी से नक्शा पास न होने, लैंड यूज न बदले जाने के कारण मामला अटका हुआ है।