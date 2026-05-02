मैदान में उतरे प्रगणक, 15 साल बाद 16वीं जनगणना शुरू, पहले सैटेलाइट रिपोर्ट अनुसार मकानों का सूचीकरण

कटनी. देश के विकास और योजनाओं की आधारशिला कही जाने वाली जनगणना, देश की जनसंख्या, सामाजिक संरचना, शिक्षा, रोजगार और आर्थिक स्थिति से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी जुटाने की प्रक्रिया का आगाज जिले में 1 मई से हो गई है। 2026-27 की जनगणना के माध्यम से सरकार को यह पता चलेगा है कि किस क्षेत्र में कितनी आबादी निवास करती है और वहां किन सुविधाओं की आवश्यकता है। जनगणना के आंकड़ों के आधार पर शिक्षा, स्वास्थ्य, सडक़, रोजगार और राशन जैसी योजनाएं बनाई जाएंगी। इसके अलावा संसदीय और विधानसभा क्षेत्रों के परिसीमन में भी जनगणना की अहम भूमिका होगी। विशेषज्ञों के अनुसार सही और पारदर्शी जनगणना से विकास योजनाओं का लाभ जरूरतमंद लोगों तक प्रभावी ढंग से पहुंचाया जा सकता है। जनगणना 2026-27 वर्ष 1872 से अब तक की 16वीं और स्वतंत्रता के बाद की 8वीं जनगणना होगी। यह प्रक्रिया जनगणना अधिनियम 1948 और जनगणना नियम 1990 के प्रावधानों के तहत हो रही है।