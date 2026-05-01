617 करोड़ का बजट पेश, पूर्व प्रस्ताव निकले ‘हवा-हवाई’, अनाधिकृत व्यक्ति के दखंलदाजी से सदन में हंगामा

कटनी. नगर पालिक निगम के निगम सम्मिलन की बैठक तीसरी बार गुरुवार को दोपहर 12 बजे से शुरू हुई। बैठक नगर निगम अध्यक्ष मनीष पाठक की अध्यक्षता व महापौर प्रीति सूरी, विधायक संदीप जायसवाल, आयुक्त आइएएस तपस्या परिहार सहित नगर निगम के अधिकारी-कर्मचारी व पार्षदों की मौजूदगी में हुई। बजट अभिभाषण होते ही सत्तापक्ष से लेकर विपक्ष के पार्षदों ने जमकर नगर सरकार को घेरा और पूर्व के संकल्प 3 साल बाद भी पूरे न होने पर सवाल खड़े किए। महापौर प्रीति सूरी ने वित्तीय वर्ष 2026-27 का 617 करोड़ 16 लाख 99 हजार रुपए आय और 616 करोड़ 16 लाख 61 हजार रुपए व्यय वाला बजट पेश किया। करीब 89 लाख रुपए लाभ वाले इस बजट को महापौर ने आत्मनिर्भर नगर निगम और समग्र विकास की अवधारणा को समर्पित जनहितैषी बजट बताया।

बजट में सडक़ निर्माण, स्वच्छता, पार्क विकास, स्ट्रीट लाइट, आवास योजनाएं, फायर ब्रिगेड संसाधन और शहर की आधारभूत संरचनाओं को मजबूत करने पर विशेष प्रावधान किए गए हैं। साथ ही ओपन जिम, मोबाइल टॉयलेट, सफाई उपकरण और आपदा प्रबंधन संसाधनों के विस्तार को भी प्राथमिकता दी गई है। नगर निगम ने युवाओं को सशक्त बनाने के लिए पार्कों में व्यायाम सामग्री उपलब्ध कराने और विद्यालय स्तरीय खेल प्रतियोगिताओं के आयोजन के लिए अतिरिक्त बजट का प्रावधान किया है। नगर निगम द्वारा आयोजित खेल टूर्नामेंट अब और बड़े स्तर पर कराए जाएंगे। निगम परिषद ने जलकर बकाया पर लगने वाले चक्रवृद्धि ब्याज को समाप्त कर केवल 5 प्रतिशत साधारण ब्याज लागू करने का सर्वसम्मति से निर्णय लिया साथ ही अग्रिम जलकर भुगतान पर एक माह की छूट और 31 अगस्त 2026 तक वन टाइम सेटलमेंट योजना के तहत बकाया अधिभार में 50 प्रतिशत छूट देने का फैसला भी लिया गया। बैठक में विधायक संदीप जायसवाल ने भी अपनी बात रखी। गोल बाजार कॉम्पलेक्स, वैध हुई कॉलोनियों में विकास कार्य, इ-लाइब्रेरी, कोचिंग सेंटर में अच्छे शिक्षक रखने आदि पर चर्चा की।