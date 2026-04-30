देश की रक्षा करने वाले फौजी के साथ शराब दुकान पर मारपीट, VIDEO देख भड़के लोग

लोगों ने सवाल उठाया है कि आखिर शराब दुकान कर्मचारियों को इस तरह की गुंडागर्दी करने की छूट कैसे मिल रही है। लोगों का यह भी कहना है कि केवल कर्मचारियों ही नहीं, बल्कि शराब दुकान संचालित करने वाले ठेकेदार के खिलाफ भी कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। वीडियो वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर भी लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है। लोग घटना की निंदा करते हुए दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। वहीं कई लोगों ने इसे फौजियों के सम्मान से जुड़ा गंभीर मामला बताया है। (mp news)