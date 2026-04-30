अस्पताल में मौत से लड़ रहा था पति, बाहर एंबुलेंस धो रही थी पत्नी, अब हुआ कड़ा एक्शन

Katni District Hospital :मध्य प्रदेश के कटनी से इंसानियत को शर्मसार कर देने वाला मामला सामने आया, जिसे पत्रिका द्वारा प्रुमखता से दिखाए जाने के बाद प्रशासन की ओर से इसपर कड़ा एक्शन लिया गया है। आपको याद दिला दें कि, कुछ दिन पहले कटनी जिला अस्पताल के बाहर एक महिला से 108 एम्बुलेंस धुलवाने का शर्मसार करता वीडियो सामने आया था। महिला से एम्बुलेंस इसलिए धुलवाई गई, क्योंकि गंभीर हालत में अस्पताल लाए गए उसके पति ने एम्बुलेंस में उल्टी कर दी थी। जहां एक तरफ सड़क दुर्घटना में घायल पति अस्पताल के अंदर जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा था, ठीक उसी वक्त उसकी पत्नी से बाहर खड़ी एंबुलेंस धुलवाई जा रही थी।