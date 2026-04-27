दो साल से सिर्फ फाइलों में दौड़ रहीं इलेक्ट्रिक बसें, अफसरों की सुस्ती से जनता की सुविधा बेहाल

कटनी. शहर में आधुनिक और प्रदूषण मुक्त सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था देने के उद्देश्य से नगर निगम द्वारा शुरू की गई दीनदयाल सिटी बस योजना अब प्रशासनिक लापरवाही का प्रतीक बनती जा रही है। बड़े दावों और घोषणाओं के साथ शुरू की गई इलेक्ट्रिक बस परियोजना दो साल बाद भी धरातल पर नहीं उतर सकी है। हालात यह हैं कि मंजूरी, टेंडर और सब्सिडी प्रक्रिया पूरी होने के बावजूद बसें अब तक सडक़ों पर नहीं दौड़ पाईं।

जानकारी के अनुसार योजना के तहत चार इलेक्ट्रिक बसों का संचालन किया जाना था, जिसमें दो बसें कटनी से जबलपुर और दो बसें कटनी से रीवा मार्ग पर चलनी थीं। इसके लिए शोलो बस दिल्ली को टेंडर दिया गया। 19 फरवरी 25 को टेंडर प्रक्रिया पूरी हुई और 24 जुलाई 25 को राज्य स्तरीय तकनीकी समिति (एसएलटीसी) से स्वीकृति भी मिल गई। टेंडर हुए एक साल से भी अधिक का वक्त बीत गया, लेकिन अबतक बसों का संचालन शुरू नहीं हो पाया।