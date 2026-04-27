27 अप्रैल 2026,

सोमवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

कटनी

दो साल से सिर्फ फाइलों में दौड़ रहीं इलेक्ट्रिक बसें, अफसरों की सुस्ती से जनता की सुविधा बेहाल

दीनदयाल सिटी बस योजना कागजों में कैद, मंजूरी और टेंडर के बाद भी सडक़ पर नहीं उतरीं बसें, चार्जिंग स्टेशन बनाने की प्रक्रिया भी सुस्त, जनप्रतिनिधियों को नहीं समस्या से कोई सरोकार

2 min read
Google source verification

कटनी

image

Balmeek Pandey

Apr 27, 2026

Electric city buses unable to start operations in Katni

Electric city buses unable to start operations in Katni

कटनी. शहर में आधुनिक और प्रदूषण मुक्त सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था देने के उद्देश्य से नगर निगम द्वारा शुरू की गई दीनदयाल सिटी बस योजना अब प्रशासनिक लापरवाही का प्रतीक बनती जा रही है। बड़े दावों और घोषणाओं के साथ शुरू की गई इलेक्ट्रिक बस परियोजना दो साल बाद भी धरातल पर नहीं उतर सकी है। हालात यह हैं कि मंजूरी, टेंडर और सब्सिडी प्रक्रिया पूरी होने के बावजूद बसें अब तक सडक़ों पर नहीं दौड़ पाईं।
जानकारी के अनुसार योजना के तहत चार इलेक्ट्रिक बसों का संचालन किया जाना था, जिसमें दो बसें कटनी से जबलपुर और दो बसें कटनी से रीवा मार्ग पर चलनी थीं। इसके लिए शोलो बस दिल्ली को टेंडर दिया गया। 19 फरवरी 25 को टेंडर प्रक्रिया पूरी हुई और 24 जुलाई 25 को राज्य स्तरीय तकनीकी समिति (एसएलटीसी) से स्वीकृति भी मिल गई। टेंडर हुए एक साल से भी अधिक का वक्त बीत गया, लेकिन अबतक बसों का संचालन शुरू नहीं हो पाया।

चार्जिंग स्टेशन बना सबसे बड़ी बाधा

इलेक्ट्रिक बस संचालन के लिए झिंझरी क्षेत्र में चार्जिंग स्टेशन बनाया जाना प्रस्तावित है। इसके लिए 29 जुलाई 25 को एलओआई यानी दर स्वीकृति भी जारी कर दी गई थी, लेकिन उसके बाद निर्माण कार्य ठंडे बस्ते में चला गया। चार्जिंग स्टेशन का निर्माण शुरू नहीं होने से पूरी परियोजना अटक गई है। कांग्रेस नेता राजा जगवानी का कहना है कि जब सभी औपचारिकताएं पूरी हो चुकी थीं, तब निर्माण कार्य में देरी क्यों हुई। महत्वपूर्ण परियोजना की फाइलें महीनों से क्यों अटकी हुई हैं।

ऑपरेटर भी नहीं दे रहे ध्यान

बस संचालन करने वाली कंपनी को 18 लाख रुपए की परफॉर्मेंस गारंटी राशि जमा करनी थी। इसके बाद परियोजना पर आगे कार्रवाई होनी थी। अबतक प्रक्रिया पूरी न होने से कई सवाल खड़े हो रहे हैं। बता दें कि योजना में करीब 6 करोड़ रुपए खर्च होने हैं। प्रत्येक इलेक्ट्रिक बस की लागत लगभग 1.50 करोड़ रुपए बताई गई है। साथ ही ऑपरेटर को प्रत्येक बस पर 40 प्रतिशत तक सब्सिडी भी दी जानी है।

जनता को नहीं मिल पा रही सुविधा

कटनी शहर में बढ़ते प्रदूषण, यातायात दबाव और सार्वजनिक परिवहन की कमी के बीच इलेक्ट्रिक बस योजना लोगों के लिए राहत बन सकती थी। लेकिन जिम्मेदार अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों की उदासीनता के कारण नागरिक अब भी बेहतर परिवहन सुविधा से वंचित हैं। स्थानीय नागरिकों का कहना है कि यदि समय पर योजना लागू हो जाती तो लोगों को सस्ती, सुरक्षित और आरामदायक यात्रा सुविधा मिलती। साथ ही शहर में प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण में भी कमी आती।

इलेक्ट्रिक बसों के प्रमुख फायदे

  • पर्यावरण हितैषी और शून्य प्रदूषण वाली परिवहन व्यवस्था
  • यात्रियों को कम खर्च में यात्रा सुविधा
  • ध्वनि प्रदूषण में कमी
  • डीजल की खपत में कमी और ऊर्जा संरक्षण
  • आधुनिक, सुरक्षित और आरामदायक सफर

फैक्ट फाइल

04 इलेक्ट्रिक बसों के संचालन की योजना
02 बसें कटनी-जबलपुर मार्ग पर प्रस्तावित
02 बसें कटनी-रीवा मार्ग पर प्रस्तावित

  • 1.50 करोड़ रुपए प्रति बस लागत लगभग
  • 6 करोड़ रुपए कुल परियोजना लागत
  • 40 प्रतिशत ऑपरेटर को सब्सिडी का प्रावधान
  • 18 लाख रुपए परफॉर्मेंस गारंटी होनी है जमा

वर्जन

चार इलेक्ट्रिक बसें चलाने के लिए प्रक्रिया चल रही है। टेंडर आदि आदि की प्रक्रिया हो गई है। चार्जिंग स्टेशन तैयार कराकर जून माह में बसों का संचालन शुरू कराया जाएगा, ताकि शहरवासियों को सुविधा का लाभ मिल सके।

तपस्या परिहार, आयुक्त नगर निगम।

ये भी पढ़ें

गोरस मोबाइल ऐप: अब एक क्लिक पर मिलेगा पशुपालन का वैज्ञानिक समाधान, गजब होगा फायदा
कटनी
Goras mobile app is being launched for cattle farmers.

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

27 Apr 2026 08:18 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Katni / दो साल से सिर्फ फाइलों में दौड़ रहीं इलेक्ट्रिक बसें, अफसरों की सुस्ती से जनता की सुविधा बेहाल

बड़ी खबरें

View All

कटनी

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

किसानों की परेशानी: क्यूआई ने किया पास, गोदाम में कर दिया रिजेक्ट, गजब चल रही मनमानी

Farmers are being harassed during the wheat procurement process
कटनी

MP में चलती इलेक्ट्रिक स्कूटी में जोरदार धमाका, सड़क पर बन गई आग का गोला

electric scooter blast 6 month old scooty burnt on road mp news
कटनी

दुकान में जिंदा जला शख्स, लोगों ने देखा खौफनाक मंजर, मचा हड़कंप

Man Burned Alive in Shop Onlookers Witness Horrific Scene mp news
कटनी

शर्मनाक! MP में महिला से धुलवाई एम्बुलेंस, पति की उल्टी करवाई साफ, VIDEO

Woman Forced to Clean Husband Vomit in Ambulance Video Viral MP News
कटनी

मिलर्स नहीं कर रहे धान की मिलिंग, गोदाम हैं फुल, एक लाख 8 हजार मीट्रिक टन गेहूं के लिए नहीं वेयरहाउस

Wheat procurement affected due to the lack of paddy milling
कटनी
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.