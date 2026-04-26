दुकान में जिंदा जला शख्स, लोगों ने देखा खौफनाक मंजर, मचा हड़कंप

mp news: मध्य प्रदेश के कटनी जिले से झकझोर देने वाला मामला सामने आया है। यहां आग लगी दुकान में एक 52 साल का शख्स जिंदा जल गया। हैरानी वाली बात ये है कि शख्स को जलते हुए आने जाने वाले लोगों ने भी देखा जिससे इलाके में दशहत मच गई। बता दें कि, जलते व्यक्ति का वीडियो भी वायरल हुआ है। हालांकि, इस रिपोर्ट में वीडियो नहीं दिखाया जा सकता क्योंकि यह पाठकों को परेशान कर सकता है। परिजनों ने इस मामले को अनहोनी नहीं बल्कि हत्या का माना है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।