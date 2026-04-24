24 अप्रैल 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

कटनी

केंद्र सरकार के अभियान में लगी ड्यूटी तो किसी को हो गया गठियाबात तो किसी के कमर की दब गई नस

चुनाव की तर्ज पर जनगणना से भी ड्यूटी कटाने शिक्षक व कर्मचारी दे रहे आवेदन, काट रहे जांच केंद्रों के चक्कर

2 min read
Google source verification

कटनी

image

Balmeek Pandey

Apr 24, 2026

Government employees are reluctant to perform census duties

Government employees are reluctant to perform census duties

कटनी. केंद्र सरकार द्वारा 2011 के बाद 2026-27 में कराई जाने वाली जनगणना का दौर शुरू हो गया है। 3 हजार से अधिक अधिकारी-कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया जा चुका है। इस जनगणना को पूरी कसौटी के साथ शत-प्रतिशत कराने प्रशासन मुस्तैदी से जुट गया है। मई माह में प्रथम चरण में मकानों के सूचीकरण की प्रक्रिया होगा और 2027 में लोगों को चिन्हत किया जाएगा। लोगों द्वारा पोर्टल में स्वगणना के अनुसार अपनी जानकारी भरी जाने लगी है। इन सबके बीच जिस प्रकार से चुनाव में ड्यूटी का भय रहता है वैसा ही कुछ दशहत का माहौल जनगणना ड्यूटी में देखा जा रहा है। कर्मचारी ड्यूटी कटवाने के लिए जांच केंद्र याने कि नोडल अधिकारियों के पास चक्कर काट रहे हैं। तरह-तरह के आवेदन अधिकारियों के पास देकर ड्यूटी कटवाने की गुहार लगा रहे हैं। बता दें कि पहले कागजों में जनगणना होती थी, यह पहली बार मोबाइल एप के माध्यम से जनगणना हो रही है। जो तकनीकी रूप से दक्ष हैं, उन्हें ही इस कार्य में लगाया गया है। हालांकि आंगनवाड़ी कार्यकर्ता ड्यूटी का वार्ड बदलवाने भी आवेदन कर रहीं हैं।

इन शर्तों पर ही मिलेगी छूट

बता दें कि केंद्र सरकार के इस महा अभियान में अधिकारी-कर्मचारियों को इमरजेंसी में ही मुक्त रखा जाएगा। जैसे ही गंभीर स्वास्थ्य खराब होना, अचानक तबियत बिगड़ जाना, घर में शादी, कोई दुखद घटना आदि होने पर ड्यूटी से कर्मचारियों को मुक्त किया जा रहा है। हालांकि हर दिन चार्ज सेंटरों में एक दर्जन से अधिक कर्मचारी ड्यूटी कटवाने के लिए पहुंच रहे हैं।

तीन चरण में हुई ट्रेनिंग

जनगणना में 3 हजार अधिकारी-कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है। पहले चरण की ट्रेनिंग 15, 16, 17 अप्रेल को 16 चार्ज में 700 कर्मचारियों को दी गई। दूसरा चरण 19, 20 और 21 अप्रेल को 800 लोगों को ट्रेनिंग दी गई। इसी प्रकार तीसरे और आखरी चरण की ट्रेनिंग 23, 24 और 25 अप्रेल को दी जा रही है। जनगणना में क्या जानकारी एप का उपयोग, प्रश्नों को कैसे पूछना है, जो लोग उत्तर देते हैं तो उसको समझ के और कौन सा टिक करना है। इसमें सर्वाधिक शिक्षक, शहर में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, पटवारी को तैनात किया गया है।

इस तरह से आ रहे आवेदन
केस 01
पैर में है गठियाबात

सहायक शिक्षक मंजूलता दहायत ने आयुक्त नगर निगम को आवेदन देकर समस्या बताई है कि उनकी उम्र 60 वर्ष हो गई है और गठियाबात होने के कारण सीढ़ी आदि चढऩे में पैरों में सूजन आ जाती है, इसलिए उन्हें जनगणना कार्य से मुक्त रखा जाए।

केस 02
पुत्र का होना है विवाह

आंगनवाड़ी कार्यकर्ता रानी सिंह ने आयुक्त को आवेदन देकर कहा है कि पुत्र का विवाह हो रहा है। 27 अप्रेल को तिलक कार्यक्रम है। 5 मई को विवाह होना है। पति न होने के कारण जवाबदारी अधिक है। उक्त परिस्थति को देखते हुए जनगणना कार्य से मुक्त रखा जाए।

केस 03
दब गई है नस

बीएलओ ममता ने निर्वाचन शाखा प्रभारी को पत्र देकर कहा है कि कमर की नस दब जाने के कारण डॉक्टर द्वारा ऑपरेशन की सलाह दी गई है, इसलिए में बीएलओ आदि के कार्य करने में असमर्थ हूं। मेरी समस्या को देखते हुए मुझे बीएलको के कार्य से मुक्त रखा जाए।

ये भी पढ़ें

गजब मनमानी: 1734 पुनर्वास पट्टों की लीज दो साल से खत्म, कलेक्ट्रेट में धूल फांक रही नवीनीकरण की फाइलें
कटनी
Rehabilitation leases expire two years from now

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

24 Apr 2026 08:15 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Katni / केंद्र सरकार के अभियान में लगी ड्यूटी तो किसी को हो गया गठियाबात तो किसी के कमर की दब गई नस

बड़ी खबरें

View All

कटनी

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

मिलर्स नहीं कर रहे धान की मिलिंग, गोदाम हैं फुल, एक लाख 8 हजार मीट्रिक टन गेहूं के लिए नहीं वेयरहाउस

Wheat procurement affected due to the lack of paddy milling
कटनी

मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना में मूहूर्त की बंदिश, 189 के हुए विवाह, अब तुलसी विवाह-बसंत पंचमी पर बजेगी शहनाई

Tax on Marriage Gifts
कटनी

इस जिले से विदेश जाने के लिए जबलपुर-सतना व सागर के काट रहे चक्कर, समय और पैसे की दोहरी मार

Planes and helicopters will fly over more than 50 locations in MP
कटनी

दुस्साहस: नकली माइनिंग अफसर बनकर रोके ट्रक, बिना टीपी-ओवरलोड बताकर कर रहे थे अवैध वसूली

फर्जी दस्तावेजों से ऑटो के नंबर पर कार रजिस्टर्ड, फोटो मेटा एआइ
कटनी

महानगरों की तर्ज पर बनना है अंतर्राज्यीय बस स्टैंड, लैंडयूज न बदलने से अटका आइएसबीटी

Inter-state Bus Stand in Katni
कटनी
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.