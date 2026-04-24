केंद्र सरकार के अभियान में लगी ड्यूटी तो किसी को हो गया गठियाबात तो किसी के कमर की दब गई नस

Government employees are reluctant to perform census duties
कटनी. केंद्र सरकार द्वारा 2011 के बाद 2026-27 में कराई जाने वाली जनगणना का दौर शुरू हो गया है। 3 हजार से अधिक अधिकारी-कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया जा चुका है। इस जनगणना को पूरी कसौटी के साथ शत-प्रतिशत कराने प्रशासन मुस्तैदी से जुट गया है। मई माह में प्रथम चरण में मकानों के सूचीकरण की प्रक्रिया होगा और 2027 में लोगों को चिन्हत किया जाएगा। लोगों द्वारा पोर्टल में स्वगणना के अनुसार अपनी जानकारी भरी जाने लगी है। इन सबके बीच जिस प्रकार से चुनाव में ड्यूटी का भय रहता है वैसा ही कुछ दशहत का माहौल जनगणना ड्यूटी में देखा जा रहा है। कर्मचारी ड्यूटी कटवाने के लिए जांच केंद्र याने कि नोडल अधिकारियों के पास चक्कर काट रहे हैं। तरह-तरह के आवेदन अधिकारियों के पास देकर ड्यूटी कटवाने की गुहार लगा रहे हैं। बता दें कि पहले कागजों में जनगणना होती थी, यह पहली बार मोबाइल एप के माध्यम से जनगणना हो रही है। जो तकनीकी रूप से दक्ष हैं, उन्हें ही इस कार्य में लगाया गया है। हालांकि आंगनवाड़ी कार्यकर्ता ड्यूटी का वार्ड बदलवाने भी आवेदन कर रहीं हैं।
बता दें कि केंद्र सरकार के इस महा अभियान में अधिकारी-कर्मचारियों को इमरजेंसी में ही मुक्त रखा जाएगा। जैसे ही गंभीर स्वास्थ्य खराब होना, अचानक तबियत बिगड़ जाना, घर में शादी, कोई दुखद घटना आदि होने पर ड्यूटी से कर्मचारियों को मुक्त किया जा रहा है। हालांकि हर दिन चार्ज सेंटरों में एक दर्जन से अधिक कर्मचारी ड्यूटी कटवाने के लिए पहुंच रहे हैं।
जनगणना में 3 हजार अधिकारी-कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है। पहले चरण की ट्रेनिंग 15, 16, 17 अप्रेल को 16 चार्ज में 700 कर्मचारियों को दी गई। दूसरा चरण 19, 20 और 21 अप्रेल को 800 लोगों को ट्रेनिंग दी गई। इसी प्रकार तीसरे और आखरी चरण की ट्रेनिंग 23, 24 और 25 अप्रेल को दी जा रही है। जनगणना में क्या जानकारी एप का उपयोग, प्रश्नों को कैसे पूछना है, जो लोग उत्तर देते हैं तो उसको समझ के और कौन सा टिक करना है। इसमें सर्वाधिक शिक्षक, शहर में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, पटवारी को तैनात किया गया है।
सहायक शिक्षक मंजूलता दहायत ने आयुक्त नगर निगम को आवेदन देकर समस्या बताई है कि उनकी उम्र 60 वर्ष हो गई है और गठियाबात होने के कारण सीढ़ी आदि चढऩे में पैरों में सूजन आ जाती है, इसलिए उन्हें जनगणना कार्य से मुक्त रखा जाए।
आंगनवाड़ी कार्यकर्ता रानी सिंह ने आयुक्त को आवेदन देकर कहा है कि पुत्र का विवाह हो रहा है। 27 अप्रेल को तिलक कार्यक्रम है। 5 मई को विवाह होना है। पति न होने के कारण जवाबदारी अधिक है। उक्त परिस्थति को देखते हुए जनगणना कार्य से मुक्त रखा जाए।
बीएलओ ममता ने निर्वाचन शाखा प्रभारी को पत्र देकर कहा है कि कमर की नस दब जाने के कारण डॉक्टर द्वारा ऑपरेशन की सलाह दी गई है, इसलिए में बीएलओ आदि के कार्य करने में असमर्थ हूं। मेरी समस्या को देखते हुए मुझे बीएलको के कार्य से मुक्त रखा जाए।
बड़ी खबरेंView All
कटनी
मध्य प्रदेश न्यूज़
ट्रेंडिंग