केंद्र सरकार के अभियान में लगी ड्यूटी तो किसी को हो गया गठियाबात तो किसी के कमर की दब गई नस

कटनी. केंद्र सरकार द्वारा 2011 के बाद 2026-27 में कराई जाने वाली जनगणना का दौर शुरू हो गया है। 3 हजार से अधिक अधिकारी-कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया जा चुका है। इस जनगणना को पूरी कसौटी के साथ शत-प्रतिशत कराने प्रशासन मुस्तैदी से जुट गया है। मई माह में प्रथम चरण में मकानों के सूचीकरण की प्रक्रिया होगा और 2027 में लोगों को चिन्हत किया जाएगा। लोगों द्वारा पोर्टल में स्वगणना के अनुसार अपनी जानकारी भरी जाने लगी है। इन सबके बीच जिस प्रकार से चुनाव में ड्यूटी का भय रहता है वैसा ही कुछ दशहत का माहौल जनगणना ड्यूटी में देखा जा रहा है। कर्मचारी ड्यूटी कटवाने के लिए जांच केंद्र याने कि नोडल अधिकारियों के पास चक्कर काट रहे हैं। तरह-तरह के आवेदन अधिकारियों के पास देकर ड्यूटी कटवाने की गुहार लगा रहे हैं। बता दें कि पहले कागजों में जनगणना होती थी, यह पहली बार मोबाइल एप के माध्यम से जनगणना हो रही है। जो तकनीकी रूप से दक्ष हैं, उन्हें ही इस कार्य में लगाया गया है। हालांकि आंगनवाड़ी कार्यकर्ता ड्यूटी का वार्ड बदलवाने भी आवेदन कर रहीं हैं।