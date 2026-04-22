महानगरों की तर्ज पर बनना है अंतर्राज्यीय बस स्टैंड, लैंडयूज न बदलने से अटका आइएसबीटी

कटनी. शहरवासियों और बस यात्रियों को जल्द ही राहत दिलाने के लिए महानगरों की तर्ज पर पुरैनी में अंतर्राज्जीय बस स्टैंड का निर्माण कराया जाना है। 2017 में हुई मुख्यमंत्री की घोषणा के बाद अबतक यह योजना शहर में मूर्त रूप नहीं ले पाई है। यह परियोजना परिवहन विभाग और प्रशासन के अधीन थी, लेकिन अब इसकी जिम्मेदारी नगर निगम को सौंप दी गई है। नगर निगम द्वारा इस योजना पर एकदम सुस्त गति से काम किया जा रहा है। प्रशासन द्वारा 3 जुलाई को ट्रांसपोर्ट नगर के समीप 6 हेक्टेयर से अधिक भूमि भी इसके लिए आवंटित कर दी गई है।

भूमि आवंटन के बाद नगर निगम द्वारा शहर में अंतर्राज्यीय बस स्टैंड (आईएसबीटी) बनाने की तैयारी शुरू कर दी गई है, लेकिन सुस्ती समस्या है। बस स्टेंड का निर्माण शीघ्र हो, इसको लेकर नगर निगम के अफसर व जिम्मेदार जनप्रतिनिधि बिल्कुल भी गंभीर नहीं हैं।