एमपी में बारात में बवाल, पथराव के जवाब में पुलिस का लाठीचार्ज, दो SI लाइन अटैच

इंद्रानगर निवासी राहुल चौधरी की बहन का विवाह समारोह आयोजित था, जिसमें मैहर जिले के अमदरा से बारात आई थी। रात करीब 1 बजे बारात पहुंची और देर रात डीजे व बाजों के साथ बारात निकाली जा रही थी। तेज आवाज में गाने बजाने का स्थानीय लोगों ने विरोध किया तो बारातियों ने उनके साथ भी मारपीट कर दी। विवाद की शिकायत मिलने पर कुठला पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन इस दौरान कुछ बाराती पुलिस से उलझ गए और अभद्रता करने लगे। एक आरक्षक के साथ धक्का-मुक्की करते हुए मारपीट कर दी गई। सब इंस्पेक्टर को भी भीड़ ने खदेड़ दिया। पहले चरण में पुलिस ने किसी तरह स्थिति को शांत कराया और वापस लौट गई, लेकिन कुछ ही देर बाद दोबारा विवाद की सूचना मिलने पर अतिरिक्त बल के साथ पुलिस कार्यक्रम स्थल पर पहुंची। आरोप है कि पुलिस को देखते ही बारातियों और घरातियों ने पथराव शुरू कर दिया। इसके जवाब में पुलिस ने खुद को बचाने के लिए लाठियां चलाईं, जिससे मौके पर अफरा-तफरी मच गई।