10th-12th Result MP Board 2026: टॉप 10 में इस जिले के 5 छात्र, मेरिट लिस्ट में बनाया दबदबा

MP Board Result 2026: मध्य प्रदेश बोर्ड परीक्षा 2026 के रिजल्ट मंगलवार दोपहर घोषित कर दिए गए। माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश (MPBSE) के द्वारा आज कक्षा 10वीं एवं 12वीं का परीक्षा परिणाम जारी किए गए। यहां कटनी जिले ने बेहतर प्रदर्शन किया है। कक्षा दसवीं का परीक्षा परिणाम पिछले वर्ष की तुलना में और बेहतर हुआ है। हालांकि कक्षा 12वीं में के परीक्षा परिणाम में मामूली गिरावट दर्ज की गई है। जानकारी के अनुसार कक्षा दसवीं में 84.42 प्रतिशत बच्चों ने सफलता प्राप्त की है जबकि 2025 में 81.13% बच्चे उत्तीर्ण हुए थे। कक्षा दसवीं में प्रदेश की रैंक में जिले में 11वां स्थान प्राप्त किया है।