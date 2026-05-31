विधायक संजय पाठक की पत्नी ने की स्टांप चोरी, कटनी में एक जमीन की दो रजिस्ट्री कराई

MLA Sanjay Pathak- कटनी में खनन कारोबार से जुड़े विजयराघवगढ़ के भाजपा विधायक संजय पाठक का परिवार अब राजस्व चोरी में फंस गया है। उनकी पत्नी जमीन की रजिस्ट्री में फर्जीवाड़ा में घिर गई हैं। विधायक पाठक की पत्नी निधि पाठक ने करोड़ों की व्यावसायिक जमीन खरीदी, लेकिन कथित रूप से स्टांप और पंजीयन शुल्क बचाने के लिए दो हिस्सों में रजिस्ट्री करा ली। इस आरोप को कलेक्टर ऑफ स्टांप ने जांच में सही पाया है। कोर्ट ने वसूली के लिए बाकी रुपए जमा करने का आदेश दिया है। आदेश में 27.43 लाख रुपए की स्टांप शुल्क चोरी और 2.90 लाख की पंजीयन शुल्क चोरी दर्ज की है। इस तरह 28.53 लाख राजस्व हानि प्रमाणित हो गई। विशेषज्ञों के अनुसार, ब्याज और दंड जोडऩे के बाद विधायक की पत्नी को 59 लाख रुपए देने होंगे।