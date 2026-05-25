योग, जुंबा, साइक्लिंग, रंगोली और नुक्कड़ नाटक से नागरिकों को दिया स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण का संदेश

कार्यक्रम में ‘फोर बिन प्रेजेंटेशन’ के जरिए लोगों को कचरा पृथकीकरण की जानकारी दी गई। सिंगल यूज प्लास्टिक के विरोध में लगाए गए संदेश बोर्ड और तख्तियां आकर्षण का केंद्र रहीं। हस्ताक्षर अभियान में सैकड़ों नागरिकों ने भाग लेकर स्वच्छता के प्रति अपनी प्रतिबद्धता जताई। कार्यक्रम में महापौर प्रीति संजीव सूरी, जिलाध्यक्ष दीपक टंडन सोनी, नगर निगम अध्यक्ष मनीष पाठक, निगम आयुक्त तपस्या परिहार, एमआईसी सदस्य जयनारायण निषाद, सुभाष साहू, डॉ. रमेश सोनी, सुरेंद्र गुप्ता, उमेंद्र अहिरवार, पार्षद मौसूफ अहमद बिट्टू, गोविंद चावला सहित चिकित्सक, उद्योगपति, समाजसेवी संगठन, शिक्षक-शिक्षिकाएं, छात्र-छात्राएं, युवा, बुजुर्ग और बड़ी संख्या में नागरिक मौजूद रहे।