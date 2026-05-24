रेल नक्शे पर बढ़ा कटनी का कद: कटनी साउथ और मुड़वारा अब कहलाएंगे जंक्शन, जारी हुआ आदेश

कटनी. देश के सबसे महत्वपूर्ण रेल नेटवर्क वाले शहरों में शामिल कटनी को रेलवे ने एक और बड़ी पहचान दी है। पश्चिम मध्य रेलवे द्वारा जारी अधिसूचना के बाद अब कटनी जिले के दो प्रमुख स्टेशन-कटनी साउथ और कटनी मुड़वारा आधिकारिक तौर पर जंक्शन कहलाएंगे। रेलवे बोर्ड की स्वीकृति और भारतीय रेलवे सम्मेलन (आईआरसीए) की सहमति के बाद यह निर्णय तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है। अब ये स्टेशन कटनी साउथ जंक्शन और कटनी मुड़वारा जंक्शन के नाम से जाने जाएंगे। हालांकि दोनों स्टेशनों के पुराने कोड यथावत रहेंगे। रेलवे अधिकारियों के अनुसार यह बदलाव सिर्फ नाम तक सीमित नहीं है, बल्कि यह इन स्टेशनों की बढ़ती परिचालनिक अहमियत को दर्शाता है। कटनी पहले से ही मध्य भारत का बड़ा रेल हब माना जाता है, जहां से उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम की दिशा में रेल मार्ग जुड़े हुए हैं। अब शहर के दो और स्टेशनों को जंक्शन का दर्जा मिलने से कटनी की रेल पहचान और मजबूत हुई है।