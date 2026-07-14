Jaipur Murder News: ‘मेरा सहारा छिन गया…’, तीन बेटों में सबसे छोटे बेटे को खोने पर पिता का फूट पड़ा दर्द

पुलिस ने बताया कि अनुज की बहन व भांजे को जिंदा जलाने के मामले में डॉक्टर दम्पती जेल से जमानत पर छूटकर बाहर आए थे। तब आरोपी अनुज ने डॉक्टर दम्पती की गोलियां मारकर हत्या कर दी थी। मानसरोवर थानाधिकारी लखन खटाना ने बताया कि जेल से बाहर आने के बाद आरोपी अनुज ने एक अन्य बंदी की बेटी को भगा ले गया। इस संबंध में मानसरोवर में लड़की को भगाने का मामला दर्ज किया गया था। बाद में लड़की लौट आई। लेकिन वापस आरोपी अनुज के साथ चली गई और उससे शादी कर ली।