KC Maloo Death: ‘कला और संस्कृति जगत के लिए अपूरणीय क्षति’, मालू के निधन पर CM भजनलाल और Ex-CM अशोक गहलोत ने जताया शोक

राजस्थानी संगीत को नई पहचान दिलाने वाले और वीणा कैसेट्स के मालिक केशरी चंद मालू का 80 साल की उम्र में सोमवार रात दिल्ली में निधन हो गया। जानकारी के अनुसार हृदय गति रुकने की वजह से उनका निधन हुआ। आज मंगलवार को उनका अंतिम संस्कार होगा। के. सी. मालू वही शख्स थे जिन्होंने वीणा कैसेट्स के जरिए लोगों के घर तक राजस्थानी लोकगीत पहुंचाया था। इसी वजह से उन्हें राजस्थानी लोकगीत के संरक्षक के रूप में देखा जाता है। उन्होंने सरकार की मदद के बिना 5000 से ज्यादा लोकगीतों को संरक्षित किया था। लोक गीतों को सहेजने और संस्कृति को आगे बढ़ाने में उनके योगदान के लिए उन्हें राजस्थान रत्न अवॉर्ड से सम्मनित किया गया था। उनके निधन पर राजस्थान के मुख्यममंत्री भजनलाल शर्मा और पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने दुख जताया है।