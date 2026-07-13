Jaipur Crime News : जयपुर के न्यू आतिश मार्केट में चाकूबाजी, अनु गुर्जर नाम के शख्स का मर्डर

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जयपुर के मानसरोवर थाना क्षेत्र से एक सनसनीखेज और दिल दहला देने वाली बड़ी खबर सामने आई है। रविवार देर यहां के न्यू आतिश मार्केट स्थित एक क्लब के भीतर कुछ युवकों के बीच मामूली विवाद ने अचानक एक खूनी संघर्ष का रूप ले लिया, जिसमें अनु गुर्जर नाम के एक युवक की चाकू मारकर बेरहमी से हत्या कर दी गई है। अचानक हुई चाकूबाजी की वारदात के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई। सूचना मिलते ही जयपुर पुलिस की आला अधिकारी और भारी जाब्ता मौके पर पहुंचा। फिलहाल पुलिस ने क्लब परिसर को अपने नियंत्रण में ले लिया है और घटना के वास्तविक कारणों की जांच के साथ-साथ फरार आरोपियों की सरगर्मी से तलाश की जा रही है। हालांकि अभी इस मामले में आधिकारिक और विस्तृत विवरण आना बाकी है, लेकिन इस तरह की वारदातें राजधानी की कानून व्यवस्था और नाइटलाइफ सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े करती है।
स्थानीय सूत्रों और चश्मदीदों से मिली प्राथमिक जानकारी के मुताबिक, यह पूरी वारदात मानसरोवर के न्यू आतिश मार्केट में स्थित एक नाइट क्लब के अंदर घटित हुई। क्लब में वीकेंड पार्टी के दौरान युवाओं का एक ग्रुप मौजूद था, जहां किसी पुरानी बात या अचानक हुई कहासुनी को लेकर कुछ लड़कों के बीच आपस में विवाद शुरू हो गया।
देखते ही देखते बात इतनी ज्यादा बढ़ गई कि गाली-गलौज से शुरू हुआ यह झगड़ा मारपीट तक पहुंच गया। इसी बीच तैश में आकर एक युवक ने अपनी जेब से धारदार चाकू निकाला और दूसरे गुट के युवक पर ताबड़तोड़ वार करने शुरू कर दिए।
हमलावर द्वारा किए गए चाकू के इस अचानक और घातक हमले में अनु गुर्जर नाम का युवक बुरी तरह लहूलुहान होकर वहीं गिर पड़ा। अत्यधिक खून बह जाने की वजह से उसने मौके पर ही तड़प-तड़प कर दम तोड़ दिया। इस अफरा-तफरी के बीच मुख्य आरोपी और उसके साथी मौके से फरार होने में कामयाब रहे।
घटना की भयावहता को देखते हुए क्लब प्रबंधन और स्थानीय लोगों ने तुरंत मानसरोवर थाना पुलिस को इस संबंध में सूचित किया। मर्डर की सूचना मिलते ही थाना पुलिस और क्राइम ब्रांच की विशेष टीमें घटना स्थल पर पहुंच गईं।
पुलिस ने सबसे पहले मृतक अनु गुर्जर के शव को अपने कब्जे में लेकर अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है। इसके साथ ही, पुलिस अधिकारियों ने न्यू आतिश मार्केट के एंट्री-एग्जिट पॉइंट्स पर लगे सभी सीसीटीवी कैमरों के फुटेज को अपने कब्जे में ले लिया है ताकि हमलावरों की पहचान को पूरी तरह पुख्ता किया जा सके।
पुलिस का कहना है कि यह मामला पूरी तरह आपसी रंजिश या तात्कालिक विवाद का लग रहा है और बहुत जल्द मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार कर इस पूरे घटनाक्रम का आधिकारिक खुलासा किया जाएगा।
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