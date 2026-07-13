13 जुलाई 2026,

सोमवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

Monsoon

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

Jaipur Crime News : जयपुर के न्यू आतिश मार्केट में चाकूबाजी, अनु गुर्जर नाम के शख्स का मर्डर

Jaipur के Mansarovar थाना इलाके के न्यू आतिश मार्केट स्थित क्लब में बड़ा बवाल। आपसी झगड़े में चाकूबाजी के दौरान अनु गुर्जर नामक युवक की दर्दनाक हत्या, पुलिस जांच में जुटी।
2 min read
Google source verification

जयपुर

image

Nakul Devarshi

Jul 13, 2026

Jaipur Mansarovar Club Murder Anu Gurjar Stabbed New Atish Market

AI Image

जयपुर के मानसरोवर थाना क्षेत्र से एक सनसनीखेज और दिल दहला देने वाली बड़ी खबर सामने आई है। रविवार देर यहां के न्यू आतिश मार्केट स्थित एक क्लब के भीतर कुछ युवकों के बीच मामूली विवाद ने अचानक एक खूनी संघर्ष का रूप ले लिया, जिसमें अनु गुर्जर नाम के एक युवक की चाकू मारकर बेरहमी से हत्या कर दी गई है। अचानक हुई चाकूबाजी की वारदात के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई। सूचना मिलते ही जयपुर पुलिस की आला अधिकारी और भारी जाब्ता मौके पर पहुंचा। फिलहाल पुलिस ने क्लब परिसर को अपने नियंत्रण में ले लिया है और घटना के वास्तविक कारणों की जांच के साथ-साथ फरार आरोपियों की सरगर्मी से तलाश की जा रही है। हालांकि अभी इस मामले में आधिकारिक और विस्तृत विवरण आना बाकी है, लेकिन इस तरह की वारदातें राजधानी की कानून व्यवस्था और नाइटलाइफ सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े करती है।

क्लब में हुआ विवाद, तैश में आकर निकाला चाकू

स्थानीय सूत्रों और चश्मदीदों से मिली प्राथमिक जानकारी के मुताबिक, यह पूरी वारदात मानसरोवर के न्यू आतिश मार्केट में स्थित एक नाइट क्लब के अंदर घटित हुई। क्लब में वीकेंड पार्टी के दौरान युवाओं का एक ग्रुप मौजूद था, जहां किसी पुरानी बात या अचानक हुई कहासुनी को लेकर कुछ लड़कों के बीच आपस में विवाद शुरू हो गया।

देखते ही देखते बात इतनी ज्यादा बढ़ गई कि गाली-गलौज से शुरू हुआ यह झगड़ा मारपीट तक पहुंच गया। इसी बीच तैश में आकर एक युवक ने अपनी जेब से धारदार चाकू निकाला और दूसरे गुट के युवक पर ताबड़तोड़ वार करने शुरू कर दिए।

चाकू के हमले में अनु गुर्जर ने तोड़ा दम

हमलावर द्वारा किए गए चाकू के इस अचानक और घातक हमले में अनु गुर्जर नाम का युवक बुरी तरह लहूलुहान होकर वहीं गिर पड़ा। अत्यधिक खून बह जाने की वजह से उसने मौके पर ही तड़प-तड़प कर दम तोड़ दिया। इस अफरा-तफरी के बीच मुख्य आरोपी और उसके साथी मौके से फरार होने में कामयाब रहे।

सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही पुलिस

घटना की भयावहता को देखते हुए क्लब प्रबंधन और स्थानीय लोगों ने तुरंत मानसरोवर थाना पुलिस को इस संबंध में सूचित किया। मर्डर की सूचना मिलते ही थाना पुलिस और क्राइम ब्रांच की विशेष टीमें घटना स्थल पर पहुंच गईं।

पुलिस ने सबसे पहले मृतक अनु गुर्जर के शव को अपने कब्जे में लेकर अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है। इसके साथ ही, पुलिस अधिकारियों ने न्यू आतिश मार्केट के एंट्री-एग्जिट पॉइंट्स पर लगे सभी सीसीटीवी कैमरों के फुटेज को अपने कब्जे में ले लिया है ताकि हमलावरों की पहचान को पूरी तरह पुख्ता किया जा सके।


जल्द होगी आरोपियों की गिरफ्तारी : पुलिस

पुलिस का कहना है कि यह मामला पूरी तरह आपसी रंजिश या तात्कालिक विवाद का लग रहा है और बहुत जल्द मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार कर इस पूरे घटनाक्रम का आधिकारिक खुलासा किया जाएगा।

जयपुर में सगी बेटी ही निकली मां की कातिल, 7 लाख की सुपारी देकर कार से कुचलवाया, सामने आई हैरान करने वाली वजह

ये भी पढ़ें
Jaipur Pratap Nagar Murder Case Daughter Hires Hitmen to Kill Mother for Job and Property

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

13 Jul 2026 10:56 am

Published on:

13 Jul 2026 10:54 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Jaipur Crime News : जयपुर के न्यू आतिश मार्केट में चाकूबाजी, अनु गुर्जर नाम के शख्स का मर्डर

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

8th Pay Commission Update: राजस्थान में भी लागू होंगी 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें, जानें CM भजनलाल ने क्या की घोषणा?

Rajasthan 8th Pay Commission Committee CM Bhajanlal Sharma Update
जयपुर

जगन्नाथ यूनिवर्सिटी ऑनलाइन की नई पहल: ऑनलाइन डिग्री के साथ इंडस्ट्री सर्टिफिकेशन, अब 50% शुल्क में

Jagannath University Online
विज्ञापन

राजस्थान हाईकोर्ट को फिर मिली बम से उड़ाने की धमकी, आखिर क्यों पकड़ से दूर हैं ‘डिजिटल दहशतगर्द’?

Rajasthan High Court Jaipur Jodhpur Bench Bomb Threat Email Investigation
जयपुर

Rajasthan Transporters Strike: राजस्थान में आज से ट्रांसपोर्टर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर, 10 हजार ट्रकों का चक्का जाम

Rajasthan Transporters indefinite strike today VLTD permit e detection challan is issue
जयपुर

राजस्थान में आज से 3 दिन तक बारिश के आसार, जानें ‘ब्रेक मानसून’ के बीच क्या है मौसम विभाग का पूर्वानुमान?

Rajasthan Monsoon Weather Forecast Rain Deficit Update Jaipur Bikaner
जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.