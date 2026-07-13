Jaipur Crime News : जयपुर के न्यू आतिश मार्केट में चाकूबाजी, अनु गुर्जर नाम के शख्स का मर्डर

जयपुर के मानसरोवर थाना क्षेत्र से एक सनसनीखेज और दिल दहला देने वाली बड़ी खबर सामने आई है। रविवार देर यहां के न्यू आतिश मार्केट स्थित एक क्लब के भीतर कुछ युवकों के बीच मामूली विवाद ने अचानक एक खूनी संघर्ष का रूप ले लिया, जिसमें अनु गुर्जर नाम के एक युवक की चाकू मारकर बेरहमी से हत्या कर दी गई है। अचानक हुई चाकूबाजी की वारदात के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई। सूचना मिलते ही जयपुर पुलिस की आला अधिकारी और भारी जाब्ता मौके पर पहुंचा। फिलहाल पुलिस ने क्लब परिसर को अपने नियंत्रण में ले लिया है और घटना के वास्तविक कारणों की जांच के साथ-साथ फरार आरोपियों की सरगर्मी से तलाश की जा रही है। हालांकि अभी इस मामले में आधिकारिक और विस्तृत विवरण आना बाकी है, लेकिन इस तरह की वारदातें राजधानी की कानून व्यवस्था और नाइटलाइफ सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े करती है।