कटनी जिले में जन्म लेते ही बुझ रही मां व संतान की जिंदगी, 13 साल में 10622 नवजात तो 544 महिलाओं की ‘मौत’

बालमीक पांडेय @ कटनी. एक मां नौ महीने तक अपने बच्चे को कोख में सिर्फ जन्म नहीं देती, बल्कि उसके साथ हजारों सपने भी पालती है। परिवार उस नन्हीं किलकारी के इंतजार में भविष्य के रंग सजाता है, लेकिन जिले की तस्वीर इन उम्मीदों को झकझोर देने वाली है। यहां जन्म लेते ही हजारों मासूम जिंदगी की जंग हार रहे हैं व माताएं काल कलवित हो रही हैं। 25 मर्द को खोहरी गांव निवासी प्रसूता सरिता सिंह व नवजात की मौत ने फिर निगरानी पर सवाल खड़े कर दिए हैं।

बीते 13 वर्षों में जिले में 10622 नवजातों की और 544 गर्भवती व प्रसूताओं की मौत ने स्वास्थ्य व्यवस्था की हकीकत उजागर कर दी है। ये आंकड़े सिर्फ सरकारी रिकॉर्ड नहीं, बल्कि उन परिवारों का दर्द हैं, जिनके आंगन में खुशियां आने से पहले ही मातम पसर गया। सैकड़ों माताओं ने प्रसव या उससे जुड़ी जटिलताओं के कारण अपनी जान गंवा दी। हर मौत अपने पीछे बेसहारा बच्चों, टूटे परिवारों और अनगिनत सवालों को छोड़ गईं…।