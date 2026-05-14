मातृ शिशु सुरक्षा में कटनी आगे, जिले में संस्थागत प्रसव ने छुआ शत-प्रतिशत आंकड़ा

कटनी. मातृ एवं शिशु सुरक्षा के क्षेत्र में जिले ने उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की है। जिले में संस्थागत प्रसव ने लगभग शत-प्रतिशत आंकड़ा छू लिया है। एचएमआईएस के अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026 तक के आंकड़ों के अनुसार जिले में कुल 23 हजार 234 प्रसव दर्ज किए गए, जिनमें से 23 हजार 223 प्रसव अस्पतालों और स्वास्थ्य संस्थानों में कराए गए। घर पर प्रसव के केवल 11 मामले सामने आए हैं।

जिले में संस्थागत प्रसव की दर लगभग 100 प्रतिशत रही, जबकि घर पर प्रसव का प्रतिशत महज 0.06 दर्ज किया गया। स्वास्थ्य विभाग इसे ग्रामीण क्षेत्रों तक स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच, आशा कार्यकर्ताओं की सक्रियता और लगातार चलाए जा रहे जागरूकता अभियानों का परिणाम मान रहा है।