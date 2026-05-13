पुलिस का हाइटेक प्लान: एक क्लिक में खुलेगी अपराधियों की कुंडली, 1500 से अधिक अपराधी हो रहे स्कैन

कटनी. जिले में बढ़ते अपराधों पर लगाम लगाने के लिए अब पुलिस पारंपरिक जांच पद्धति से आगे बढकऱ हाईटेक तकनीक का सहारा ले रही है। डकैती, लूट, चोरी, अपहरण, बलात्कार, अवैध हथियारों की तस्करी, शराब और गांजा तस्करी, पशु तस्करी तथा साइबर फ्रॉड जैसे मामलों में लगातार बढ़ोतरी के बीच पुलिस मुख्यालय के निर्देश पर अपराधियों का डिजिटल डाटाबेस तैयार किया जा रहा है। वर्ष 2025 और 2026 में अपराध करने वाले बदमाशों की पूरी कुंडली ऑनलाइन दर्ज की जा रही है।

कटनी पुलिस कंट्रोल रूम में इसके लिए अत्याधुनिक मेजरमेंट कलेक्शन यूनिट (एमसीयू) मशीन स्थापित की गई है। जिले के सभी 17 थानों से जुड़े अपराधों और उनमें शामिल आरोपियों की डिजिटल प्रोफाइलिंग की जा रही है। अब तक 16 शातिर अपराधियों का डेटा सिस्टम में अपलोड किया जा चुका है। लगभग 1500 अपराधियों क डाटा संकलित किया जाना है।