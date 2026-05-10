जब कटनी की सड़कें बनीं सेहत की पाठशाला, मैजिशियन का जादू देख दंग रह गए लोग

राहगीरी डे केवल मनोरंजन तक सीमित नहीं रहा, बल्कि इसमें स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण का मजबूत संदेश भी दिया गया। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने नुक्कड़ नाटक के माध्यम से सिंगल यूज प्लास्टिक, गंदगी और अस्वच्छता से फैलने वाली बीमारियों के प्रति लोगों को जागरूक किया। इको ब्रिक्स स्टॉल लोगों के आकर्षण का केंद्र बना, जहां रोचक तरीके से बताया गया कि कचरे का सही उपयोग कर पर्यावरण संरक्षण में कैसे योगदान दिया जा सकता है। इस दौरान महापौर श्रीमती सूरी ने नागरिकों को स्वच्छता की शपथ भी दिलाई।