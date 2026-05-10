एमपी में आंधी-बारिश के बाद बदला मौसम, पश्चिमी राज्य में लू का अलर्ट

वहीं, बात करें बीते 24 घंटों की तो प्रदेश के पूर्वी जिलों में मौसम बदला रहा। इनमें छिंदवाड़ा, जबलपुर, सागर और सिवनी में हल्की बारिश हुई। सिवनी, बैतूल, पांढुर्ना, डिंडोरी और अनूपपुर में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे से हवाएं चलीं। सागर, दमोह और नरसिंहपुर में धूल भरी आंधी ने जनजीवन को प्रभावित किया। मौसम की ओर से प्राप्त ताजा अपडेट के अनुसार, बालाघाट जिले के मलाजखंड में 4.8 एमएम और उमरिया में 3.2 एमएम तक पानी गिरा।