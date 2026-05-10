भोपाल रेलवे ने किया कमाल, कंडम डिब्बों से बनाए ऐसे लकदक कोच जिनमें नहीं लगेगा जरा भी झटका

Bhopal Railway- ट्रेनों के ये डिब्बे पूरी तरह टूट फूट चुके थे। डिब्बों के अंदर की सीटें खराब हो चुकी थीं और बाहर की रंगत भी मिट चुकी थी। ये पुराने डिब्बे अब किसी भी काम के नहीं बचे थे। ट्रेनों के इन कंडम डिब्बों को भी रेलवे ने यूं ही बेकार जाया नहीं किया। भोपाल के सवारी डिब्बा पुनर्निर्माण कारखाना के कर्मचारियों, अधिकारियों ने अपने हुनर से इन खराब डिब्बों को लकदक कोच में बदल दिया। खराब पड़े इन डिब्बों का अब दोबारा इस्तेमाल किया जा सकेगा। इन्हें हाई रेजिस्टेंस कोच के रूप में विकसित किया गया है जिससे यात्रियों को अधिक स्पीड में भी सफर के दौरान जरा भी झटके नहीं लगेेंगे। इतना ही नहीं, रेलवे ने इन कंडम डिब्बों की ऐसी हाईटेक सर्जरी की है कि अब इनकी उम्र भी बढ़ गई है। कई सालों तक इन कोचोें को कुछ नहीं बिगड़ेगा।