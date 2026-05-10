एमपी में तय हुई बीएड-एमएड-एलएलबी की फीस, सिर्फ एक साल के लिए हुई लागू

दरअसल, प्रदेश के करीब 750 कॉलेजों ने फीस बढ़ाने के लिए आवेदन किए थे, लेकिन अधिकांश कॉलेज अपने खर्चों का पूरा ब्योरा ही पेश नहीं कर सके। कई संस्थानों ने कर्मचारियों के वेतन और खर्चों की जानकारी तो दी, लेकिन पैन कार्ड, बैंक अकाउंट नंबर, बैलेंस शीट और वित्तीय दस्तावेज अपलोड नहीं किए। ऐसे में समिति ने न्यूनतम फीस तय कर प्रवेश प्रक्रिया प्रभावित नहीं होने दी।