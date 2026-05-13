Video: हाथों में खाली बैग लेकर कलेक्ट्रेट पहुंचे बच्चे, अफसरों से पूछा- ‘सर’, हमें स्कूल कब मिलेगा

कटनी. कलेक्ट्रेट कार्यालय में मंगलवार को शिक्षा व्यवस्था की जमीनी हकीकत से जुड़ा एक ऐसा दृश्य सामने आया, जिसने वहां मौजूद अधिकारियों, कर्मचारियों और आम लोगों को भावुक कर दिया। ग्राम चरगवा, थाना स्लीमनाबाद के स्कूली बच्चे अपने अभिभावकों और ग्रामीणों के साथ कलेक्ट्रेट पहुंचे। बच्चों के हाथों में किताबें नहीं, बल्कि खाली स्कूल बैग थे। इन बैगों को प्रशासन के सामने रखते हुए बच्चों ने मासूम आवाज में सवाल किया- सर, हमें हमारा स्कूल कब मिलेगा। बच्चों का यह सवाल केवल एक गांव की मांग नहीं, बल्कि ग्रामीण शिक्षा व्यवस्था की उस पीड़ा को सामने लाया, जहां हाई स्कूल की सुविधा नहीं होने से हजारों बच्चों का भविष्य प्रभावित हो रहा है। प्रदर्शन के दौरान कई बच्चों ने कहा कि वे पढऩा चाहते हैं, आगे बढऩा चाहते हैं, लेकिन गांव में हाई स्कूल नहीं होने से उनकी पढ़ाई बीच में ही रुकने की स्थिति बन रही है।

ग्राम चरगवा सहित आसपास के गांवों के ग्रामीण, अभिभावक और छात्र-छात्राएं आम आदमी पार्टी के नेतृत्व में कलेक्ट्रेट पहुंचे। यहां मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री के नाम ज्ञापन सौंपते हुए ग्राम चरगवा में तत्काल शासकीय हाई स्कूल स्वीकृत करने की मांग की गई। ग्रामीणों ने बताया कि चरगवा क्षेत्र का बड़ा ग्रामीण केंद्र है, जहां पाली, पुरा, पहरुआ, सल्हना सहित कई गांवों के बच्चे पढ़ाई के लिए आते हैं। इसके बावजूद यहां केवल माध्यमिक स्तर तक ही शिक्षा की व्यवस्था है। कक्षा 8वीं के बाद बच्चों को आगे की पढ़ाई के लिए लगभग 8 किलोमीटर दूर घुघर, देवरी और कोडियां जाना पड़ता है।