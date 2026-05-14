‘नो बिल, नो पे’ नियम कागजों में दफन: यात्रियों से खुली लूट: 30 की कोल्डड्रिंक 40 में, 14 का पानी 20 रुपए में

रेलवे ने नो बिल, नो पे व्यवस्था लागू तो कर दी, लेकिन स्टेशन परिसर में यात्रियों को इसकी जानकारी देने के लिए कोई प्रभावी व्यवस्था नहीं दिखाई देती। प्लेटफॉर्मों या स्टॉलों के आसपास कहीं भी बड़े सूचना बोर्ड नजर नहीं आते, जिनमें लिखा हो कि बिल लिए बिना भुगतान न करें। यही वजह है कि अधिकांश यात्रियों को इस नियम की जानकारी ही नहीं है। सतना निवासी शशिदीप मिश्रा ने बताया कि वे कई बार स्टेशन से पानी और खाने-पीने का सामान खरीद चुके हैं, लेकिन कभी किसी स्टॉल संचालक ने बिल नहीं दिया। उन्होंने कहा कि बिल मांगने पर कई बार विवाद जैसी स्थिति बन जाती है, इसलिए लोग चुपचाप सामान लेकर चले जाते हैं। वहीं जबलपुर के तुलसीनगर निवासी मनीष कुमार ने बताया कि उन्हें पहली बार जानकारी मिली है कि रेलवे स्टेशन के स्टॉलों में पहले बिल दिया जाना चाहिए। उनका कहना है कि यदि रेलवे ने नियम बनाया है तो उसका पालन सुनिश्चित कराने की जिम्मेदारी भी प्रशासन की है।