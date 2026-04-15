10 वीं, 12 के रिजल्ट में एमपी के ​इस जिले ने किया कमाल, प्रदेश में टॉप आए आधा दर्जन स्टूडेंट

MP Board Result- माध्यमिक शिक्षा मंडल ने कक्षा 12 वीं और कक्षा 10 वीं का परीक्षा परिणाम घोषित कर दिया है। इसमें गुना जिले के परीक्षार्थियों ने कमाल कर दिखाया है। बोर्ड परीक्षाओं में प्रदेश की मेरिट लिस्ट में जिले के आधा दर्जन स्टूडेंट शामिल हैं। इस लिस्ट में सांदीपनि स्कूल फतेहगढ़ की गायत्री और कृष्णा ने छठवीं रैंक हासिल की जबकि वाणी ने पांचवीं रेंक प्राप्त कर जिले का नाम रोशन किया। कक्षा 12 में जिले का परीक्षा परिणाम 78.73 फीसदी रहा जबकि कक्षा दसवीं की परीक्षा का परिणाम 68.09 प्रतिशत रहा।