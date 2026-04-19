अकेले ही कई लोगों से भिड़ जानेवाले एमपी के प्रसिद्ध प्लेयर का देहांत, सीएम ने शोक व्यक्त किया

Bhagwandas Raikwar: एमपी के एक प्रसिद्ध प्लेयर का देहांत हो गया है। बुंदेली मार्शल आर्ट को दुनियाभर में प्रस्तुत करने और उसे नई पहचान दिलानेवाले भगवानदास रैकवार का शनिवार रात को निधन हो गया। 83 वर्ष की उम्र में उन्होंने भोपाल के एम्स में अंतिम सांस ली। बुंदेलखंड की परंपरागत युद्ध और अखाड़ा कला से उन्हें ऐसा लगाव था कि उस जमाने में भी अच्छी भली सरकारी नौकरी छोड़ दी। भगवानदास रैकवार ने न केवल लुप्त होती इस प्राचीन खेल कला को संवारा बल्कि बुंदली मार्शल आर्ट के रूप में वैश्विक पहचान भी दिलाई। इस योगदान के लिए उन्हें पद्य श्री पुरुस्कार के लिए चुना गया था हालांकि राष्ट्रपति के हाथों सम्मानित होने से पहले ही उनका ​देहांत हो गया। भगवान रैकवार लाठी से अकेले ही एक साथ कई लोगों से भिड़कर उन्हें पस्त करने के लिए विख्यात थे। उनके देहांत पर सीएम मोहन यादव ने भी शोक व्यक्त किया है।