भोपाल में भी ‘लेंसकार्ट शोरूम’ का विरोध, हिंदू संगठन ने किया हंगामा

बता दें कि लेंसकार्ट के बहिष्कार का आह्वान हिंदू संगठन कर रहा है। हिंदू उत्सव समिति के अध्यक्ष चंद्रशेखर तिवारी ने बताया कि यह हिंदुस्तान है, यहां तिलक, कलावा और बिंदी का सम्मान होना चाहिए। अगर कंपनी ने इन पर रोक लगाने की कोशिश की, तो इसे किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इतना ही नहीं उन्होंने कहा कि आगे किसी भी कंपनी में सनातन धर्म के प्रतीकों का अपमान हुआ तो विरोध किया जाएगा। लेंसकार्ट कंपनी के सीईओ ने भले ही माफी मांगी हो, लेकिन संगठन इसे स्वीकार करने को तैयार नहीं है।