6 जून 2026,

शनिवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

भोपाल

एमपी में कांग्रेस को भारी पड़ेगी भीतरघात, कैलाश विजयवर्गीय का दावा- तीसरी सीट भी जीतेंगे

Rajyasabha Chunav- भाजपा के राज्यसभा के दोनों उम्मीदवार आज दाखिल करेंगे पर्चे, चार सेट नामांकन तैयार, 80 विधायक बने प्रस्तावक

2 min read
Google source verification

भोपाल

image

deepak deewan

Jun 06, 2026

Kailash Vijayvargiya

Kailash Vijayvargiya claims victory for the third Rajya Sabha seat

Kailash Vijayvargiya- राज्यसभा चुनावों के कारण राजधानी भोपाल में नेताओं की चहलपहल बढ़ गई है। भाजपा के राज्यसभा चुनाव के दोनों प्रत्याशी आज शनिवार को विधिवत नामांकन दाखिल कर रहे हैं। इसको लेकर शुक्रवार शाम ही पार्टी ने अपने स्तर पर पूरी तैयारी कर ली है। भाजपा द्वारा दोनों प्रत्याशियों के लिए नामांकन फॉर्म के 4-4 सेट तैयार करवाए गए हैं। एक सेट में 10 विधायकों को प्रस्तावक बनाया गया है। इस प्रकार कुल आठ सेट में 80 विधायकों को प्रस्तावक बनाया गया है। इधर कांग्रेस में राज्यसभा उम्मीदवार बनाई गईं मीनाक्षी नटराजन का कई नेता विरोध कर रहे हैं। इसे देखते हुए बीजेपी के वरिष्ठ नेता कैलाश विजयवर्गीय ने तो अपनी मंशा भी स्पष्ट कर दी है। उन्होंने कहा है कि पार्टी हमें उम्मीदवार दे तो तीसरी सीट भी जीतेंगे।

बीजेपी ने राज्यसभा चुनाव में नामांकन की कागजी प्रक्रिया पूरी कर ली है। दोनों प्रत्याशी तरुण चुघ व रजनीश अग्रवाल शनिवार सुबह पार्टी मुख्यालय से नामांकन दाखिल करने जाएंगे। इसके लिए सभी विधायकों को प्रदेश कार्यालय में सुबह 8 बजे उपस्थित होने को कहा गया है

कैलाश के बड़े बोले- कहा तीसरी सीट भी जिताएंगे

राज्यसभा चुनाव में प्रत्याशी चयन के बाद अब मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने दावा किया है कि पार्टी अगर तीसरा उम्मीदवार देगी तो उसे भी जिता लेंगे। इंदौर में भाजपा कार्यालय के भूमिपूजन के दौरान ये बड़े बोले मंत्री कैलाश के थे।

उन्होंने पार्टी का आभार जताते हुए कहा, पार्टी ने बड़े नेताओं को टिकट दिया है। दोनों हमेशा पर्दे के पीछे रहते हुए काम करते रहे हैं। ये मप्र के लिए सौभाग्य है कि दिल्ली के बड़े नेता को यहां से टिकट मिला है। उन्होंने कहा, ये दोनों सीटें तो हम जीतेंगे ही।

कांग्रेस ने राज्यसभा सीट के लिए मीनाक्षी नटराजन को उम्मीदवार बनाया

गौरतलब है कि कांग्रेस ने राज्यसभा सीट के लिए मीनाक्षी नटराजन को उम्मीदवार बनाया है। उनके नाम पर एमपी कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता सहमत नहीं हैं। ऐसे में पार्टी में अंदरूनी कलह बढ़ गई है। कांग्रेस की इस भीतरघात का बीजेपी फायदा उठाने की जुगत में है। एमपी में पार्टी में मचे इस घमासान से विधायकों में क्रॉस वोटिंग का खतरा बढ़ते जा रहा है।

एमपी में सरकार के लिए परेशानी बने आधा दर्जन मंत्री, मंत्रिमंडल विस्तार में बदलेंगे चेहरे

ये भी पढ़ें
Minister Becomes a Liability for the MP Government

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

06 Jun 2026 08:11 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / एमपी में कांग्रेस को भारी पड़ेगी भीतरघात, कैलाश विजयवर्गीय का दावा- तीसरी सीट भी जीतेंगे

बड़ी खबरें

View All

भोपाल

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

मीनाक्षी नटराजन पर कांग्रेस में कलह, एमपी में क्रॉस वोटिंग का खतरा बढ़ा

Infighting within MP Congress over Meenakshi Natarajan
भोपाल

पार्टी छोड़कर बीजेपी में आना चाहते हैं कांग्रेस के कई विधायक, एमपी में एमएलए के दावे से मची खलबली

Hemant Khandelwal and Malini Gaud attack Jitu Patwari
भोपाल

MP में ताबड़तोड़ तबादले, 8 IPS समेत 74 पुलिस अधिकारी इधर से उधर

mp police transfer list
भोपाल

कांग्रेस सांसद के PM Modi को लिखे पत्र से सियासी उबाल, ‘वाइट पेपर’ जारी करने की रखी मांग

NEET-UG Paper Leak digvijay singh demands PM Modi to issue white paper mp news
भोपाल

MP में मानसून की एंट्री कब? मौसम विभाग ने बताई डेट, 45 जिलों में बारिश का अलर्ट

MP Monsoon Arrival date revealed IMD 6 june rain alert 45 districts
भोपाल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.