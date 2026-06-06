6 जून 2026,

शनिवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

भोपाल

मीनाक्षी नटराजन पर कांग्रेस में कलह, एमपी में क्रॉस वोटिंग का खतरा बढ़ा

MP Congress - कांग्रेस विधायक दल की बैठक में आज तय होगी रणनीति, एक खेमा पक्ष में तो कुछ ने किया विरोध

2 min read
Google source verification

भोपाल

image

deepak deewan

Jun 06, 2026

Infighting within MP Congress over Meenakshi Natarajan

Infighting within MP Congress over Meenakshi Natarajan

Meenakshi Natarajan - राज्यसभा चुनावों को देखते हुए भोपाल में राजनैतिक हलचल तेज हो गई है। दोनों दलों, बीजेपी और कांग्रेस ने अपने अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। सत्ताधारी दल में जहां दोनों उम्मीदवारों तरुण चुघ और रजनीश अग्रवाल के आज नामांकन की तैयारी चल रही है वहीं कांग्रेस में बेचैनी नजर आ रही है। पार्टी ने मीनाक्षी नटराजन को अपना राज्यसभा उम्मीदवार बनाया है। इसको लेकर कांग्रेस में मतभेद स्पष्ट नजर आ रहा हैं। कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष जीतू पटवारी, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार, वर्तमान राज्यसभा सदस्य दिग्विजय सिंह ने नटराजन को बधाई देते हुए समर्थन जताया तो पूर्व सीएम कमलनाथ की कोई प्रतिक्रिया शुक्रवार रात तक सामने नहीं आई है। वहीं भोपाल में हुजूर विधानसभा से दो बार कांग्रेस प्रत्याशी रहे नरेश ज्ञानचंदानी ने चयन पर सोशल मीडिया के माध्यम से सवाल उठाए हैं। कांग्रेस में अंदरूनी कलह को देखते हुए एमपी में क्रॉस वोटिंग का खतरा बढ़ गया है। प्रत्याशी चयन पर मतभेदों को देखते हुए आज होने वाली कांग्रेस विधायकों की बैठक अहम साबित हो सकती है।

दिग्विजय सिंह के स्थान पर सीट के लिए कई वरिष्ठ नेताओं ने दावेदारी जताई थी

पार्टी के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने खुद ही राज्यसभा में नहीं जाने की बात कही थी। हालांकि उनके समर्थक नहीं मान रहे। भोपाल के वरिष्ठ नेता नरेश ज्ञानचंदानी ने स्पष्ट कहा है कि मध्य प्रदेश से राज्यसभा उम्मीदवार के चयन में पार्टी से बड़ी चूक हुई है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया एकाउंट पर सार्वजनिक रूप से लिखा कि चयन में सावधानी बरतनी थी क्योंकि क्रॉस वोटिंग की आशंका बनी हुई है।

बता दें कि कांग्रेस में दिग्विजय सिंह के स्थान पर राज्यसभा सीट के लिए दिल्ली में कई वरिष्ठ नेताओं ने दावेदारी जताई थी। इनमें कमलनाथ भी शामिल थे।

आज अहम बैठक

कांग्रेस विधायक दल की शनिवार को पीसीसी में बैठक बुलाई गई है। इसमें प्रदेश प्रभारी, प्रदेशाध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष की मौजूदगी में मीनाक्षी नटराजन का समर्थन किया जाएगा। इसके बाद 8 जून को नामांकन दाखिल करने की तैयारी है। वहीं क्रॉस वोटिंग पर भी बैठक में अहम रणनीति बन सकती है।

राज्यसभा के लिए मध्यप्रदेश की तीन सीटों पर चुनाव होने हैं। इसके लिए 8 जून तक नामांकन दाखिल किए जाएंगे। फिलहाल दो सीटें बीजेपी के पास हैं जबकि एक सीट पर कांग्रेस का कब्जा है। सत्ताधारी बीजेपी के केंद्र में राज्यमंत्री जॉर्ज कुरियन और डॉ. सुमेर सिंह सोलंकी अभी राज्यसभा सांसद हैं। वहीं, कांग्रेस के दिग्विजय सिंह सांसद हैं। वे इस बार चुनाव लड़ने से इंकार कर चुके हैं जब​कि बीजेपी ने भी अपने दोनों वर्तमान राज्यसभा सांसदों को उम्मीदवार नहीं बनाया है।

बीजेपी के 3 दिग्गजों को पछाड़कर 4 वजहों से एमपी से राज्यसभा उम्मीदवार बने रजनीश अग्रवाल

ये भी पढ़ें
Rajneesh Agarwal Becomes BJP Rajya Sabha Candidate from MP

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

06 Jun 2026 07:33 am

Published on:

06 Jun 2026 07:31 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / मीनाक्षी नटराजन पर कांग्रेस में कलह, एमपी में क्रॉस वोटिंग का खतरा बढ़ा

बड़ी खबरें

View All

भोपाल

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

एमपी में कांग्रेस को भारी पड़ेगी भीतरघात, कैलाश विजयवर्गीय का दावा- तीसरी सीट भी जीतेंगे

Kailash Vijayvargiya
भोपाल

पार्टी छोड़कर बीजेपी में आना चाहते हैं कांग्रेस के कई विधायक, एमपी में एमएलए के दावे से मची खलबली

Hemant Khandelwal and Malini Gaud attack Jitu Patwari
भोपाल

MP में ताबड़तोड़ तबादले, 8 IPS समेत 74 पुलिस अधिकारी इधर से उधर

mp police transfer list
भोपाल

कांग्रेस सांसद के PM Modi को लिखे पत्र से सियासी उबाल, ‘वाइट पेपर’ जारी करने की रखी मांग

NEET-UG Paper Leak digvijay singh demands PM Modi to issue white paper mp news
भोपाल

MP में मानसून की एंट्री कब? मौसम विभाग ने बताई डेट, 45 जिलों में बारिश का अलर्ट

MP Monsoon Arrival date revealed IMD 6 june rain alert 45 districts
भोपाल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.