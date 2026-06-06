मीनाक्षी नटराजन पर कांग्रेस में कलह, एमपी में क्रॉस वोटिंग का खतरा बढ़ा

Meenakshi Natarajan - राज्यसभा चुनावों को देखते हुए भोपाल में राजनैतिक हलचल तेज हो गई है। दोनों दलों, बीजेपी और कांग्रेस ने अपने अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। सत्ताधारी दल में जहां दोनों उम्मीदवारों तरुण चुघ और रजनीश अग्रवाल के आज नामांकन की तैयारी चल रही है वहीं कांग्रेस में बेचैनी नजर आ रही है। पार्टी ने मीनाक्षी नटराजन को अपना राज्यसभा उम्मीदवार बनाया है। इसको लेकर कांग्रेस में मतभेद स्पष्ट नजर आ रहा हैं। कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष जीतू पटवारी, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार, वर्तमान राज्यसभा सदस्य दिग्विजय सिंह ने नटराजन को बधाई देते हुए समर्थन जताया तो पूर्व सीएम कमलनाथ की कोई प्रतिक्रिया शुक्रवार रात तक सामने नहीं आई है। वहीं भोपाल में हुजूर विधानसभा से दो बार कांग्रेस प्रत्याशी रहे नरेश ज्ञानचंदानी ने चयन पर सोशल मीडिया के माध्यम से सवाल उठाए हैं। कांग्रेस में अंदरूनी कलह को देखते हुए एमपी में क्रॉस वोटिंग का खतरा बढ़ गया है। प्रत्याशी चयन पर मतभेदों को देखते हुए आज होने वाली कांग्रेस विधायकों की बैठक अहम साबित हो सकती है।