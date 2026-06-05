बीजेपी के तमाम दिग्गजों को पछाड़कर 4 वजहों से एमपी से राज्यसभा उम्मीदवार बने रजनीश अग्रवाल

Rajneesh Agarwal - मध्यप्रदेश में राज्यसभा के लिए भाजपा ने अपनी सूची जारी करते हुए दो उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है। भाजपा ने तरुण चुग और रजनीश अग्रवाल को राज्यसभा का उम्मीदवार बनाया है। भारतीय जनता पार्टी ने गुरुवार शाम को राज्यसभा चुनाव के लिए 11 उम्मीदवारों की सूची जारी की। इनमें एमपी के दोनों उम्मीदवार भी शामिल हैं। भाजपा में कई दौर की बैठकों के बाद गुरुवार को राज्यसभा में प्रत्याशियों को लेकर अंतिम मुहर लगी। इस बार संगठन ने सवर्ण प्रत्याशी के रूप में दो चेहरों को मौका दिया है। सागर के रजनीश अग्रवाल दावेदारों की दौड़ में ही नहीं थे। राजनैतिक विश्लेषकों के अनुसार भाजपा ने उन्हें संगठनात्मक क्षमता सहित 4 अहम वजहों से यह मौका दिया है।