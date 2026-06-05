MP में ताबड़तोड़ तबादले, 8 IPS समेत 74 पुलिस अधिकारी इधर से उधर

MP Police Transfer List: मध्य प्रदेश की मोहन सरकार ने एक बार फिर से पुलिस विभाग में कई बड़े अधिकारियों के तबादले किए हैं। शुक्रवार शाम को सरकार द्वारा पुलिस विभाग में बड़ा उलटफेर किया गया। ग्रह विभाग द्वारा जारी आदेश के मुताबिक प्रदेश में 8 IPS अफसरों सहित 74 पुलिस अधिकारियों का ट्रांसफर किया गया है। इन तबादलों का असर भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, उज्जैन और सतना सहित प्रदेश के करीब 30 जिलों पर पड़ा है। अधिकारियों को उनके वर्तमान पदस्थापना स्थल से हटाकर नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। यह स्थानांतरण आगामी आदेश तक अस्थायी रूप से प्रभावी रहेगा।