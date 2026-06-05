MP में मानसून की एंट्री कब? मौसम विभाग ने बताई डेट, 45 जिलों में बारिश का अलर्ट

राजधानी में गुरुवार शाम अचानक मौसम का मिजाज बदला गया। काले घने बादल छाए और आंधी चली। इस दौरान हवा की रफ्तार 70 किमी तक पहुंच गई थी। 6 से 7 बजे तक आंधी, तूफानी बारिश का दौर चलता रहा। कुछ जगह ओले गिरे। सीहोर, राजगढ़, देवास, में भी तेज हवा चली। गरज चमक की स्थिति बनी। नर्मदापुरम् विदिशा, हरदा, रायसेन, दमोह आदि स्थानों पर भी यही हालात रहे। मौसम विज्ञानी एसएन साहू ने बताया, पाकिस्तान की और एक पश्चिमी विक्षोभ है। ऊपरी हवा का चक्रवात भी बना हुआ है। ऐसे में नमी ज्यादा है। दिनभर तपिश के बाद शाम को लोकल क्लाउड डवलप हो रहे हैं और बारिश हो रही है