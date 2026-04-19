पाकिस्तान से ऑपरेट हो रहा था ’43 लाख’ की ठगी का गैंग, 29 ATM कार्ड बरामद

साइबर थाना सीआइ सतीशचंद चौधरी ने बताया कि ठगी की रकम जमा होने के बाद अमजद एटीएम और चेक के जरिए नकद निकासी करता और फिर सरगना के निर्देश पर अन्य खातों में जमा करवाता था। कुछ राशि दुबई भी ट्रांसफर की जाती थी। जांच में यह भी सामने आया कि गिरोह ने 100 से अधिक बैंक खातों का उपयोग किया और कई खाते महिलाओं के नाम से भी खुलवाए गए। तकनीकी विश्लेषण और बैंक खातों की डिटेल के आधार पर पुलिस ने भोपाल से 4 आरोपियों को डिटेन कर गिरफ्तार किया।