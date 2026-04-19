लिवर को ‘फैटी’ कर रहा है जंक फूड, ये 5 लक्षण दिखें तो हो जाएं सतर्क

विशेषज्ञों के अनुसार, फैटी लिवर का समय रहते उपचार और नियंत्रण नहीं किया गया तो यह लिवर सिरोसिस जैसी गंभीर बीमारी में बदल सकता है। एक बार लिवर गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हो जाए तो लिवर ट्रांसप्लांट के अलावा दूसरा विकल्प नहीं बचता। हर माह लगभग 120 मरीजों में सिरोसिस के लक्षण पाए जाते हैं। डॉ. अमित अग्रवाल, गैस्ट्रोएंट्रोलोजिस्ट, सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल के अनुसार, नॉन-अल्कोहॉलिक फैटी लिवर के केस बढ़े हैं। इसका प्रमुख कारण जीवनशैली और खानपान में बदलाव है। नियमित व्यायाम, संतुलित आहार से बचाव संभव है।