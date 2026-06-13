चुनाव से पहले एमपी कांग्रेस की नई रणनीति, 333 ग्राम पंचायतों में अपनी जमीन पक्की करने की तैयारी

जिलाध्यक्ष वानखेड़े का कहना है कि ग्राम पंचायत अध्यक्षों के साथ 2525 सदस्यों की कमेटी बनाई गई है। यह कमेटी जानेगी कि, गांव और लोगों की समस्याओं को कैसे उठाना है। उनका समाधान कैसे करना है? वानखेड़े ने बताया कि संगठन की मजबूती के लिए नेताओं से समन्वय कर कैसे काम करना है? प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर जारी होने वाले कार्यक्रमों को करने के साथ पार्टी के अन्य काम कैसे करना हैं? अगले साल होने वाले ग्राम पंचायत चुनाव में किस तरह से काम करना और मजबूती के साथ खड़ा होना है। इन सभी बिंदुओं पर ग्राम पंचायत अध्यक्ष और कमेटी मेंबरों से बात की जाएगी। संगठन चलाने को लेकर आ रही समस्या को समझा जाएगा, ताकि उसका हल निकाला जा सके।