Women Reservation: MP में बुलाया जाएगा विशेष सत्र, CM मोहन यादव का बड़ा ऐलान

सीएम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीधे तौर पर कहा कि सरकार इस मुद्दे को दबने नहीं देगी। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने महिला आरक्षण के विषय को लेकर पहले ही जानकारी दे दी थी। उन्होंने विपक्ष से बातचीत करने की पूरी कोशिश की लेकिन विपक्ष ने बिल पास होने नहीं दिया। सीएम ने विपक्ष को टारगेट करते हुए घोषणा की कि जो भी महिला आरक्षण (Women Reservation) के मुद्दे में बाधा बने है उन्हें जिले से लेकर पंचायत स्तर तक बेनकाब करेगी। इसके लिए राज्य बड़े लेवल पर आंदोलन किया जाएगा। इसके अंतर्गत सोमवार से ही 'नारी शक्ति वंदन पदयात्रा' की शुरुआत की जाएगी।