ट्विशा केस: पूर्व जज गिरिबाला सिंह की तबियत बिगड़ी, अस्पताल में भर्ती कराया

Twisha Case- एक्ट्रेस-मॉडल ट्विशा शर्मा की संदिग्ध मौत की आरोपी पूर्व जज गिरिबाला सिंह की तबियत बिगड़ गई है। उन्हें जेल के अस्पताल में ही भर्ती किया गया है। गिरिबाला सिंह को भोपाल सेंट्रल जेल के अस्पताल की बैरक में ही रखा गया है। बेटे समर्थ सिंह को भी जेल के अस्पताल में ही भर्ती कर इलाज किया जा रहा है। गिरिबाला सिंह को जहां स्वास्थ्य कारणों से भर्ती किया गया है वहीं समर्थ सिंह के पैर में लगी चोट का इलाज कराने अस्पताल में रखा गया है। मां बेटे की जेल में कड़ी चौकसी की जा रही है।