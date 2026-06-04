बेटे से अलग बैरक में खामोश गिरिबाला सिंह, पीने का साफ पानी मांगा, जानें जेल में पहला दिन कैसे बीता?

Giribala Singh Jail Life: ट्विशा शर्मा मौत के मामले (Twisha Sharma Death Case Udpate) में 14 दिन की हिरासत में भेजी गई पूर्व जज और सास गिरिबाला सिंह ने जहां मंगलवार की रात करवटें बदलकर बिताईं, वहीं कैदी नंबर 71 गिरिबाला का बुधवार को जेल में पहला दिन था। जानकारी मिल रही है कि इस दौरान वह बिल्कुल शांत नजर आई। सुविधाओं के नाम पर गिरिबाला ने किसी तरह की मांग नहीं की, लेकिन पीने के लिए साफ पानी जरूर मांगा। बता दें कि आज 4 जून गुरुवार को गिरीबाला का जेल में दूसरा दिन है। यहां जानें जेल में गिरिबाला का पहला दिन कैसे बीता ?