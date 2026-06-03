सलाखों के पीछे ‘The Pregnant King’ क्यों पढ़ रहा है आरोपी समर्थ सिंह? जानें कैदी नंबर 1782 की जेल डायरी

Twisha Sharma Death Case: मॉडल और अभिनेत्री ट्विशा शर्मा की संदिग्ध मौत का मामला अब कोर्ट से होते हुए भोपाल सेंट्रल जेल की सलाखों के पीछे पहुंच चुका है। कोर्ट ने आरोपी समर्थ सिंह को सलाखों के पीछे है। उसे उसकी मां और पूर्व जज गिरिबाला सिंह के साथ 14 दिन की पुलिस हिरासत में भेजा गया है। मध्यप्रदेश के इस पूरे हाईप्रोफाइल मर्डर मिस्ट्री केस में भोपाल सेंट्रल जेल और हवालात से एक बेहद चौंकाने वाला और रोचक पहलू भी सामने आया है। यह पहलू आरोपी समर्थ सिंह की मानसकिता और उसकी किताबों पढ़ने की पसंद से जुड़ा है।