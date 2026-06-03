MP में मौसम की नई चाल! 4-5 जून को आंधी-ओलावृष्टि, बारिश का Alert, 7 दिन के लिए IMD की बड़ी चेतावनी

MP Weather Warning: नौतपा खत्म हो चुका है। लेकिन मध्य प्रदेश में मौसम का मिजाज अब भी तेवर दिखा रहा है। भारतीय मौसम विभाग (IMD) के मुताबिक 4 और 58 जून को प्रदेश के कई जिलों में गरज-चमक, तेज हवाओं और कुछ हिस्सों में ओलावृष्टि तक की संभावना जताई गई हैं। IMD के मुताबिक प्रदेश के पूर्वी और पश्चिमी क्षेत्रों में थंडरस्टॉर्म का दौर चलेगा। मौसम विभाग का कहना है कि इस बार जून की शुरुआत से ही लोगों को मौसम का डबल मिजाज देखने को मिलेगा, कुछ क्षेत्रों में जहां तेज धूप, गर्मी, उमस का सामना करना पड़ रहा है, वहीं कई क्षेत्रों में अचानक आंधी-बारिश से राहत मिली रही है। अगले कुछ दिन तक मौसम के दो-दो रूप लोगों को देखने को मिलेंगे।