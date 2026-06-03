MP में मौसम की नई चाल! 4-5 जून को आंधी-ओलावृष्टि, बारिश का Alert, 7 दिन के लिए IMD की बड़ी चेतावनी

MP Weather Alert (photo:patrika)
MP Weather Warning: नौतपा खत्म हो चुका है। लेकिन मध्य प्रदेश में मौसम का मिजाज अब भी तेवर दिखा रहा है। भारतीय मौसम विभाग (IMD) के मुताबिक 4 और 58 जून को प्रदेश के कई जिलों में गरज-चमक, तेज हवाओं और कुछ हिस्सों में ओलावृष्टि तक की संभावना जताई गई हैं। IMD के मुताबिक प्रदेश के पूर्वी और पश्चिमी क्षेत्रों में थंडरस्टॉर्म का दौर चलेगा। मौसम विभाग का कहना है कि इस बार जून की शुरुआत से ही लोगों को मौसम का डबल मिजाज देखने को मिलेगा, कुछ क्षेत्रों में जहां तेज धूप, गर्मी, उमस का सामना करना पड़ रहा है, वहीं कई क्षेत्रों में अचानक आंधी-बारिश से राहत मिली रही है। अगले कुछ दिन तक मौसम के दो-दो रूप लोगों को देखने को मिलेंगे।
मौसम विभाग ने 4 और 5 जून को मध्यप्रदेश के कई जिलों में गरज-चमक के साथ बिजली गिरने और 40 से 60 किमी प्रतिघंटा की रफ्तार से हवाएं चलने की चेतावनी जारी की है। इसके साथ ही कई जगह ओलावृष्टि की भी संभावना जताई है।
एमपी के ग्वालियर-चंबल, भोपाल, नर्मदापुरम, जबलपुर, शहडोल और महाकौशल संभाग के कई जिलों में मौसम अचानक बदल सकता है। किसानों और खुले में काम करने वाले लोगों को विशेष सतर्कता बरतने की सलाह दी गई है।
मौसम विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक 4 जून से दक्षिण-पश्चिम मानसून देश के कई हिस्सों में आगे बढ़ने के लिए अनुकूल परिस्थितियां बन रही हैं। हालांकि मध्य प्रदेश में मानसून की तूफानी बारिश का इंतजार इसल बार कुछ लंबा हो सकता है। फिलहाल प्रदेश भर में जो मौसमी गतिविधियां नजर आ रही है, उन्हें विभाग प्री मानसून एक्टिविटी मान रहा है।
मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक प्रदेश के ऊपर नमी और गर्म हवा के टकराव से थंडरस्टॉर्म सिस्टम बन रहे हैं। यही वजह है कि दोपहर की तेज गर्मी के बाद शाम या रात में अचानक मौसम बदल रहा है और दिन भर की गर्मी से लोगों को कुछ राहत दे रहा है।
पिछले 5 साल के रिकॉर्ड बताते हैं कि मध्य प्रदेश में जून का पहला सप्ताह अब लगातार ट्रांजिशन पीरियड बनता जा रहा है। भीषण गर्मी और मानसून के बीच का यह दौर अब केवल लू का नहीं बल्कि आंधी-बिजली गिरने और अचानक बारिश का भी मौसम बन चुका है।
2021- प्री मानसून आंधी-बारिश, कई हिस्सों में गर्मी से राहत
2022- 10-15 जून तक प्री मानसून एक्टिव, भोपाल, इंदौर समेत कई जिलों में बौछारें, मानसून 15 जून के बाद बढ़ा
2023- जून की शुरुआत में गर्मी और छिटपुट बारिश, मानसून की गति धीमी
2024- 1-5 जून के बीच आंधी, गरज-चमक और अस्थिर मौसम, इंदौर-उज्जैन क्षेत्र में बारिश का दौर, तापमान में उतार-चढ़ाव बना रहा
2025- नौतपा के दौरन भी कई हिस्सों में प्री-मानसून गतिविधियां, जून के दूसरे पखवाड़े में मानसून सामान्य से बेहतर दिखा।
मौसम विभाग के आंकड़े बताते हैं कि नौतपा के बाद अब मौसम का नया ट्रेंड नजर आ रहा है। एमपी में जून का पहला सप्ताह मुख्य रूप से लू के लिए जाना जाता था। अब आंधी-बारिश, बिजली की घटनाएं बढ़ रही हैं। मौसम एक्सपर्ट्स इसे प्री मानसून गतिविधियों और बदलते जलवायु पैटर्न से जोड़ते हैं। 2026 में बी 4-5 जून को आंधी बारिश और तेज हवाओं का अलर्ट इसी ट्रेंड को मजबूत कर रहा है।
फिलहाल मध्य प्रदेश में जून का पहला सप्ताह गर्मी और आंधी बारिश दोनों ही दौर से गुजरने वाला है। लोगों को एक ही दिन में लू जैसे हालात और तेज आंधी दोनों का सामना करना पड़ सकता है।
बड़ी खबरेंView All
भोपाल
मध्य प्रदेश न्यूज़
ट्रेंडिंग