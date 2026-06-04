जॉब कार्ड से कन्या विवाह योजना तक, MP में 14 सरकारी सेवाएं गारंटी से बाहर, लोगों पर क्या होगा असर?

MP Lok Seva Guarantee: सरकार की कई योजनाओं में बदलाव और सेवाओं के स्वरूप में संशोधन या विभाग द्वारा खुद ही ऑनलाइन सेवाएं देने की सुविधा शुरू करने के बाद अब लोक सेवा गारंटी से कई सेवाएं हटाई जा रही हैं। हाल ही में लोक सेवा प्रबंधन विभाग ने पंचायत एवं ग्रामीण विकास और सामाजिक न्याय विभाग की 7-7 सेवाओं को योजनाओं में बदलाव के चलते गारंटी के दायरे से हटाकर डीनोटिफाई कर दिया है। अब मनरेगा से जुड़ी जॉबकार्ड की मांग, बेरोजगारी भत्ता और सामाजिक न्याय की सीएम कन्या विवाह योजना, निकाह योजना के पंजीयन, वृद्धाश्रमों के संचालन के लिए अनुदान की अनुशंसा जैसी सेवाएं गारंटी के तहत लोक सेवा केंद्रों से नहीं मिलेंगी।