MP में 1000 हाईराइज इमारतें, 18 मंजिल तक आग बुझाने का इंतजाम सिर्फ भोपाल में

राजधानी भोपाल की बात करें तो घटना के बाद पत्रिका की टीम ने शहर में संचालित कुछ होटलों व रेस्टोरेंट की पड़ताल की तो कई कमियां पाईं जो सुरक्षा के लिहाज से खतरनाक हो सकती हैं। दरअसल शहर में इस समय 3200 होटल-रेस्टोरेंट संचालित हैं, जिनमें से महज 38 के पास एनओसी है। नगर निगम के रिकॉर्ड की मानें तो केवल 463 होटल-रेस्टोरेंट में ही एंट्री व एग्जिट के दो या दो से अधिक पॉइंट्स हैं। इधर, हाल के वर्षों में रूफ टॉप रेस्टोरेंट, लाउंज व पार्टी स्पेस का प्रचलन बढ़ गया है, ऐसे होटलों की संख्या शहर में 300 पार कर चुकी है। इस तरह की संरचनाओं में आनेजाने का साधन लिफ्ट ही होती है। ऐसे में अगर हादसा हुआ, तो ज्यादा लोगों के हताहत होने की आशंका बढ़ जाती है।