ट्विशा केस- नोएडा पहुंची CBI, ट्विशा के करीबी रिश्तेदारों और सहेलियों से पूछगी सवाल

बताया जा रहा है कि सीबीआई की टीम बुधवार को नोएडा स्थित ट्विशा शर्मा के घर पहुंची थी। यहां उन्होंने ट्विशा की बहन, कजिन बहन, करीबी रिश्तेदारों और कुछ खास सहेलियों के बयान दर्ज किए। सीबीआई इसके बाद ट्विशा के माता रेखा शर्मा, पिता नवनिधि शर्मा और भाई मेजर हर्षित शर्मा से के भी बयान दर्ज करेगी। इनके बयानों से जांच एजेंसी को यह पता लगाना है कि समर्थ-ट्विशा की शादी के समय गिरिबाला और नवनिधि शर्मा के बीच क्या बातें हुई थी। सीबीआई यह भी पता लगा रही है कि क्या शादी के समय दोनों परिवारों के बीच किसी बात को लेकर विवाद हुआ था। इससे CBI ये पता लगना चाहती है कि दिसंबर 2025 में हुई शादी के बाद ट्विशा कितने बार अपने मायके आई थी और अपनी शादीशुदा जिंदगी में चल रही दिक्कतों के बारे में क्या-किससे बात किया करती थी। सीबीआई यह भी पता लगाना चाहती है कि क्या किसी करीबी व्यक्ति से ट्विशा ने अपने ससुराल के माहौल, कथित दहेज़ की मांग को लेकर मानसिक-शारीरिक प्रताड़ना को लेकर बातचीत या किसी भी प्रकार की जानकारी साझा की थी।